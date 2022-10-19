Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Jesús Ambrosio se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su padre, Juan Ambrosio (79), quien fue diagnosticado con tumor maligno en el ojo derecho y necesita ser operado en el Hospital Sabogal, de EsSalud.

El adulto mayor fue atendido en una clínica local, por primera vez, en octubre del año pasado, donde aconsejaron a los familiares que Juan debía pasar por un oncólogo.

La familia optó por llevar al hombre al Hospital Sabogal y atenderlo bajo la especialidad de oftalmología, donde le diagnosticaron un tumor maligno en el ojo derecho.