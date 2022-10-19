Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Jesús Ambrosio hace un llamado a las autoridades del Hospital Sabogal para que puedan brindarle cuanto antes una cita a su padre porque temen por que se agrave su salud.
Jesús Ambrosio se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su padre, Juan Ambrosio (79), quien fue diagnosticado con tumor maligno en el ojo derecho y necesita ser operado en el Hospital Sabogal, de EsSalud.
El adulto mayor fue atendido en una clínica local, por primera vez, en octubre del año pasado, donde aconsejaron a los familiares que Juan debía pasar por un oncólogo.
La familia optó por llevar al hombre al Hospital Sabogal y atenderlo bajo la especialidad de oftalmología, donde le diagnosticaron un tumor maligno en el ojo derecho.
El doctor le envió a realizarse diversas pruebas prequirúrgicas, que fueron culminadas en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, el adulto mayor necesita una última cita para que el oftalmólogo pueda leer los exámenes y dé la orden de operación, cosa que hasta ahora no ocurre.
Según la familia, el problema es que no logran conseguir cita en el Hospital Sabogal debido a que, cuando consultaron para agendar una nueva consulta, les indicaron que los cupos estaban llenos por lo menos hasta abril. Para ese mes, los resultados de los exámenes prequirúrgicos ya estarían vencidos.
“Para sacar cita en oftalmología en el Sabogal con su doctor, no hay cita por lo menos hasta abril, y hasta ése entonces ya caducaron los exámenes de mi padre, porque tienen vigencia de tres meses”, afirmó Jesús Ambrosio.
Jesús Ambrosio hace un llamado a las autoridades del Hospital Sabogal para que puedan brindarle cuanto antes una cita a su padre, en la especialidad de oftalmología del Hospital Sabogal, pues temen que el tumor vaya a expandirse.
