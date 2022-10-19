Piden ayuda para que joven de 33 años, con tumor cerebral sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Karen Basllio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su sobrina Kennya Basilio, de 33 años, quien padece de un tumor cerebral y se encuentra internada en el Hospital Hipólito Unanue pero necesita ser trasladada de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) tambié conocido como Hospital Mogrovejo.



Hace unos días, Kennya presentó fuertes dolores de cabeza y estuvo tratándose en el Hospital Materno de Chosica, sin embargo, el pasado viernes nueve la joven de 33 años amaneció inconsciente y sus familiares optaron por llevarla al Hospital Hipólito Unanue donde los especialistas le dieron la noticia a la familia





“Mi sobrina Kennya Basilio está internada en el Hospital Hipólito Unanue. Tiene un tumor en la zona posterior que no la pueden operar porque está en un zona delicada. El tumor necesita drenaje y no puede estar mucho tiempo así”, afirmó Karen.

