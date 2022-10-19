menu
Piden ayuda para que joven de 33 años, con tumor cerebral sea trasladada al Hospital Mogrovejo

El pasado viernes, la joven de 33 años, amaneció inconsciente y sus familiares optaron por llevarla al Hospital Hipólito Unanue donde los especialistas le avisaron que Kennya tiene un tumor alojado en el cerebro por lo que decieron referirla al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) también conocido como Hospital Mogrovejo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Karen contó que los especialistas del Hospital Hipólito Unanue realizaron ayer por la noche la solicitud al Hospital Mogrovejo pero aún no tienen una respuesta.

Karen contó que los especialistas del Hospital Hipólito Unanue realizaron ayer por la noche la solicitud al Hospital Mogrovejo pero aún no tienen una respuesta.

Karen Basllio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su sobrina  Kennya Basilio, de 33 años,  quien padece de un tumor cerebral y se encuentra internada en el Hospital Hipólito Unanue pero necesita ser trasladada de urgencia al  Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) tambié conocido como Hospital Mogrovejo.

Hace unos días, Kennya presentó fuertes dolores de cabeza y estuvo tratándose en el Hospital Materno de Chosica, sin embargo, el pasado  viernes nueve la joven de 33 años amaneció inconsciente y sus familiares optaron por llevarla al Hospital Hipólito Unanue donde los especialistas le dieron la noticia a la familia

“Mi sobrina Kennya Basilio está internada en el Hospital Hipólito Unanue. Tiene un tumor en la zona posterior que no la pueden operar porque está en un zona delicada. El tumor necesita drenaje y no puede estar mucho tiempo así”, afirmó Karen. 

Karen contó que los especialistas del Hospital Hipólito Unanue realizaron ayer por la noche la solicitud al Hospital Mogrovejo pero aún no tienen una respuesta. Karen hace un llamado a las autoridades de salud del Hospital Mogrovejo para que puedan recibir a su sobrina. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Mogrovejo MINSA SIS Rotafono Lima
