Piden ayuda para que operen a madre de familia que tiene cálculos en la vesícula en el Hospital II de Cañete

Martha Inés Campos Aburto se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y solicitar una operación para su hija, Sintia Analí Ramos Campos (42), quien espera ser operada en el Hospital II de Cañete, de EsSalud, por tener cálculos en la vesícula.

Sintia sufre dolores en el abdomen desde el año pasado y pasó por emergencia en un Centro de EsSalud de Mala; sin embargo, luego de atenderla, los especialistas decidieron referirla al Hospital II de Cañete, donde indicaron que Analí tenía cálculos muy grandes y debían operarla.

Sin embargo, hasta el momento, la mujer no es operada y refiere que tiene diversos dolores, que son tratados en emergencia, pero hasta ahora no logra ser intervenida quirúrgicamente.

“Fue por primera vez Mala le transfirieron a Cañete, ahí le internaron porque se había complicado con el páncreas y dijeron tenía que operarse porque los cálculos que tiene son grandes, por eso le envían hacer exámenes y después dicen que espere, porque hay varias personas en espera”, afirmó Martha.