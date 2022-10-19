Piden compra de implementos para operar de la cabeza a padre de familia en el Hospital Dos de Mayo

Esperan compra de materiales médicos

Sin embargo, desde octubre del año pasado, Víctor Lipa espera la compra de una malla y tornillo de titanio y una válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión que permita drenar el líquido del cerebro del paciente.

A pesar de haber realizado múltiples trámites y tomografías, el proceso de adquisición de dichos implementos está detenido en el área de logística del Hospital Dos de Mayo por la falta de una orden médica definitiva, según dijo Rocío Lipa.

“Mi hermano producto del accidente es como un bebé, él no camina y no habla. Él tiene 41 años y usa pañales. Estamos esperando que nos llame para traerle para su operación, pero nada. Desde el año pasado me dicen que están cotizando”, explicó.

Piden ayuda a ministro de Salud

El paciente ha perdido la capacidad de hablar y caminar, por lo que su familia pide ayuda al Ministerio de Salud para que agilice la compra de estos insumos esenciales para mejorar la condición de vida del padre de familia, pues enfrenta un alto riesgo de infección.

“Señor ministro de Salud, Juan Velasco, desde el año pasado estamos solicitando la válvula y la malla, de lo cual no tenemos ninguna respuesta. Le pido de corazón que, por favor, nos ayude a agilizar este pedido, ya que cada día que pasa es un riesgo más para mi hermano”, clamó Rocío, quien viajó de Tingo María a Lima a pedir ayuda.

Víctor Andrés Lipa León, de 41 años, se encuentra postrado en su casa, en Tingo María. Es padre de dos niñas de 3 y 7 años.