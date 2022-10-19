Piden compra de implementos para operar de la cabeza a padre de familia en el Hospital Dos de Mayo

Víctor Andrés Lipa espera desde octubre del año pasado que le cambien una malla que fue colocada en la cabeza tras un accidente laboral.
Rocío Lipa se comunicó con el Rotafono de RPP para que el Hospital Dos de Mayo, situado en Cercado de Lima, agilice la compra de implementos médicos que permitan la operación de su hermano Víctor Andrés Lipa León, de 41 años, quien necesita que le cambien una malla de titanio de la cabeza, luego de que sufriera un accidente laboral en la ciudad de Tingo María, región de Huánuco.
Rocío Lipa comentó que, en junio del 2024, su hermanó sufrió un traumatismo craneal severo tras caer de un tercer piso cuando trabaja en la construcción de una vivienda en Tingo María.
Tras dos operaciones y durante las terapias, se descubrió que la malla de titanio que le colocaron en su cabeza había sobresalido a través de la piel en la parte de la espalda, por lo que fue referido al Hospital Dos de Mayo, en Lima, para que le operen con la finalidad de retirarle la malla antigua y colocarle una nueva.
Sin embargo, desde octubre del año pasado, Víctor Lipa espera la compra de una malla y tornillo de titanio y una válvula de derivación ventrículo peritoneal de presión que permita drenar el líquido del cerebro del paciente.
A pesar de haber realizado múltiples trámites y tomografías, el proceso de adquisición de dichos implementos está detenido en el área de logística del Hospital Dos de Mayo por la falta de una orden médica definitiva, según dijo Rocío Lipa.
“Mi hermano producto del accidente es como un bebé, él no camina y no habla. Él tiene 41 años y usa pañales. Estamos esperando que nos llame para traerle para su operación, pero nada. Desde el año pasado me dicen que están cotizando”, explicó.
El paciente ha perdido la capacidad de hablar y caminar, por lo que su familia pide ayuda al Ministerio de Salud para que agilice la compra de estos insumos esenciales para mejorar la condición de vida del padre de familia, pues enfrenta un alto riesgo de infección.
“Señor ministro de Salud, Juan Velasco, desde el año pasado estamos solicitando la válvula y la malla, de lo cual no tenemos ninguna respuesta. Le pido de corazón que, por favor, nos ayude a agilizar este pedido, ya que cada día que pasa es un riesgo más para mi hermano”, clamó Rocío, quien viajó de Tingo María a Lima a pedir ayuda.
Víctor Andrés Lipa León, de 41 años, se encuentra postrado en su casa, en Tingo María. Es padre de dos niñas de 3 y 7 años.
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