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INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

Santiago Bravo es un adolescente que disputaba la Copa Regional Élite tipo Oro, sin embargo, su diagnóstico lo obligó a centrarse solo un partido: vencer a la leucemia a través de quimioterapias en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Su padre Luis Miguel Bravo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder conseguir donantes debido a que ellos vienen desde Jaén, Cajamarca.

Su padre Luis Miguel Bravo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder conseguir donantes debido a que ellos vienen desde Jaén, Cajamarca.

Santiago Bravo Varillas se juega el partido más importante de su vida: una leucemia recién detectada hace cinco días en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja lo obliga a pedir ayuda a la trinchera que lo alienta desde fuera. Necesita donantes de sangre de tipo O positivo y negativo, para poder sobrellevar las quimioterapias asignadas.

Su padre, Luis Miguel Bravo, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y poder conseguir donantes, debido a que ellos vienen desde Jaén, Cajamarca; y no conocen muchas personas en Lima que puedan ayudarlos.

Santiago Bravo es un adolescente que disputaba la Copa Regional Élite tipo Oro, jugaba de zurdo extremo y, debido a las fiebres constantes, tuvo que interrumpir sus entrenamientos. 

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En Cajamarca, el menor se atendía en clínicas particulares. Al no encontrar nada después de los exámenes, los doctores recomendaron a los padres acudir a otra clínica,en Chiclayo; donde le sacaron ecografías y hemogramas. La hemoglobina del menor estaba muy baja, por lo que los médicos alertaron a los padres que Santiago podría tener leucemia. 

El pasado 21 de mayo llegaron a Lima, donde pasó consultas en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, que confirmaron que el menor tiene leucemia linfoblástica Tipo B. Santiago Bravo ha pasado por una aspiración de médula, pero necesita someterse a quimioterapias.

Luis Miguel Bravo hace un llamado a la población, debido a que su hijo necesita donantes de sangre y plaquetas, para que Santiago tenga un respaldo en el banco de sangre.

Si usted es compatible, por favor comunicarse al siguiente número: 985 076 249. 

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