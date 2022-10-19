INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

Santiago Bravo Varillas se juega el partido más importante de su vida: una leucemia recién detectada hace cinco días en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja lo obliga a pedir ayuda a la trinchera que lo alienta desde fuera. Necesita donantes de sangre de tipo O positivo y negativo, para poder sobrellevar las quimioterapias asignadas.

Su padre, Luis Miguel Bravo, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y poder conseguir donantes, debido a que ellos vienen desde Jaén, Cajamarca; y no conocen muchas personas en Lima que puedan ayudarlos.

Santiago Bravo es un adolescente que disputaba la Copa Regional Élite tipo Oro, jugaba de zurdo extremo y, debido a las fiebres constantes, tuvo que interrumpir sus entrenamientos.