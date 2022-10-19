Piden que EsSalud autorice traslado aéreo de paciente con insuficiencia cardíaca de Chiclayo a Lima

Valerio Siancas Falero, de 78 años, diagnosticado con insuficiencia cardíaca, necesita ser traslado con urgencia en una ambulancia aérea del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, de la ciudad de Chiclayo, al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), en Lima, para ser operado del corazón.

A través del Rotafono de RPP, Delia Siancas dijo que, a pesar de haber conseguido una cama en el Incor de Lima, el traslado de su padre se ha visto interrumpido por falta de presupuesto y deudas de EsSalud con las empresas de transporte aéreo.

Don Valerio Siancas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga desde el 12 de marzo a la espera de una operación de la válvula aórtica y mitral del corazón.

“En toda esa espera la salud de mi papá se está deteriorando, luego de luchas por obtener la referencia y asignación de cama, ahora tenemos la traba del traslado ambulancia aérea porque EsSalud no ha pagado a los proveedores. Una vida corre riesgo por falta de presupuesto”, expresó con angustia.

Delia Siancas sostuvo que una negligencia administrativa está impidiendo una cirugía urgente que podría salvarle la vida, por lo que pide a las autoridades de EsSalud intervengan y autoricen el vuelo médico de inmediato.

“El hospital prefiere ahorrar dinero que salvar la vida de un asegurado que aportó toda su vida. Por favor, ayúdenme a que el presidente de EsSalud autorice el vuelo hoy mismo”, exclamó.