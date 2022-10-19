Piden trasladar a locutor de Huancavelica a Lima para que le operen tras sufrir grave accidente

La familia busca que el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas autorice su ingreso inmediato para salvarle la vida. | Fuente: Rotafono
Juan Alberto Carahuanco Tito se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hermano Amancio Lizana Tito, de 47 años, de la región Huancavelica a un hospital especializado en Lima, luego de que sufriera una grave fractura del cuello y de la médula espinal, tras un accidente de tránsito, el último 24 de mayo.
Juan Alberto dijo que su hermano, quien trabaja como locutor en Huancavelica y es padre de cinco hijos, presenta una fractura cervical crítica que ha comprometido su médula espinal y sus facultades respiratorias.
Debido a la falta de especialistas en el Hospital Departamental de Huancavelica, la familia busca que el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas autorice su ingreso inmediato para salvarle la vida.
Amancio Lizana, quien es natural del distrito de Santo Tomás de Pata, en la provincia de Angaraes, no tiene movilidad en los brazos y en las piernas. Aquel día del accidente, él se dirigía al centro poblado de Pomaccoria para participar en una actividad costumbrista y animar un evento social.
Ante su grave situación de salud, Juan Alberto hizo un llamado a los funcionarios de dicho establecimiento y del Ministerio de Salud para agilizar la solicitud de referencia de su hermano.
“Quisiéramos que la doctora Oviedo, encargada de las referencias en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, pueda escuchar y dar las indicaciones al personal encargado y para que pueda darnos la viabilidad para que mi hermano pueda llegar hacia Lima, ya que acá no cuentan con especialistas para este tipo de casos”, solicitó.
Amancio Lizana tiene una grave lesión medular, fractura cervical e insuficiencia respiratoria. El conocido animador huancavelicano lucha por sobrevivir en una cama del área de Shock Trauma del Hospital Regional de Huancavelica.
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