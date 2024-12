Piura: adulta mayor con tumor en el riñón obtuvo cita médica para tratarse

Antecedentes

Haydee Emma Palacios Díaz se comunicó con el Rotafono de RPP para comunicar que su madre llamada Haydee Melania Díaz de Palacios está enferma y necesita atención médica urgente. Ella acudió al Hospital Regional José Cayetano Heredia, ubicado en la región de Piura, pero no la internaron.

La señora Haydee Palacios dijo que a su madre le detectaron un tumor en el riñón en este establecimiento de salud, pero no la hospitalizaron porque no hay camas; solamente le dieron unos calmantes para el dolor y tuvo que regresarse a su vivienda, a pesar de su situación.

La señora tiene 76 años y no puede soportar más el dolor que le causa este tumor; por ello, su hija se encuentra desesperada, ya que no sabe a dónde llevarla y los médicos del hospital regional piurano no le dan las facilidades. Por eso, exige que la transfieran a otro hospital donde sí la puedan atender correctamente.

La hija de la paciente dijo que pidió una consulta para el área de Urología, pero le dijeron que no había disponibles para este mes. Por dicha razón, pide que otro hospital de dicho departamento u cercano reciba a su madre y la operen si es necesario.