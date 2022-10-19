Piura: adulta mayor no puede operarse en el Hospital III Cayetano Heredia por falta de equipo de Traumatología

Hospital de Piura sin equipo

La hija de la paciente indicó que el equipo que le falta al hospital es el Arco en C, un equipo de rayos X móvil esencial en Traumatología y Ortopedia. El nosocomio piurano no dio otra indicación al respecto y solo le dicen que debe esperar. Y es que deben de alquilar aquel aparato, el cual es costoso y no saben si podrán hacerlo.

La señora Deyssi comentó que solamente tres hospitales cuentan con este equipo en todo el Perú: Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Alberto Sabogal Sologuren y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. “"Como es posible que EsSalud cuenten con solo tres equipos a nivel nacional", sostuvo.

La ciudadana se mostró indignada y molesta por este dato, ya que un sinfín de pacientes requieren este aparato en distintas ciudades del país. Ella agregó que su mamá no es la única paciente del Hospital Cayetano Heredia que necesita de este examen para continuar con su tratamiento.