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Piura: adulta mayor no puede operarse en el Hospital III Cayetano Heredia por falta de equipo de Traumatología

Rotafono de RPP | La señora de 84 años sufrió una fractura del cuello femoral izquierdo y requiere ser operada, pero no puede porque el Hospital III Cayetano Heredia de Piura no cuenta con un Arco en C.
| | Victor Pacheco
La adulta mayor se atendió primero en Sullana y luego se fue al Hospital III Cayetano Heredia de Piura

La adulta mayor se atendió primero en Sullana y luego se fue al Hospital III Cayetano Heredia de Piura | Fuente: Rotafono

Deyssi Juarez Correa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su madre llamada Trinidad Correa Olaya requiere ser operada tras sufrir una fractura del cuello femoral izquierdo. Ella está internada en el Hospital III José Cayetano Heredia de EsSalud, ubicado en la región de Piura desde el pasado 23 de abril, pero por falta de un equipo de operación de Traumatología.

Ellas viven en la ciudad de Sullana y se atendió en el hospital local, pero al no contar con un médico traumatólogo fue referida al Hospital Cayetano Heredia. Ahí la recibieron y le suministraron medicamentos como tramadol, que es un analgésico opioide para que controle los dolores.

Este es el resultado del examen auxiliar del Hospital III Cayetano Heredia

Este es el resultado del examen auxiliar del Hospital III Cayetano Heredia | Fuente: Rotafono

Hospital de Piura sin equipo

La hija de la paciente indicó que el equipo que le falta al hospital es el Arco en C, un equipo de rayos X móvil esencial en Traumatología y Ortopedia. El nosocomio piurano no dio otra indicación al respecto y solo le dicen que debe esperar. Y es que deben de alquilar aquel aparato, el cual es costoso y no saben si podrán hacerlo.

La señora Deyssi comentó que solamente tres hospitales cuentan con este equipo en todo el Perú: Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Alberto Sabogal Sologuren y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. “"Como es posible que EsSalud cuenten con solo tres equipos a nivel nacional", sostuvo.

La ciudadana se mostró indignada y molesta por este dato, ya que un sinfín de pacientes requieren este aparato en distintas ciudades del país. Ella agregó que su mamá no es la única paciente del Hospital Cayetano Heredia que necesita de este examen para continuar con su tratamiento.

La adulta mayor espera por un respuesta del hospital piurano

La adulta mayor espera por un respuesta del hospital piurano | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda a EsSalud

Los resultados del examen realizado por el hospital piurano señalan fractura completa del cuello femoral izquierdo, litiasis vesicular no complicada y cambios moderados espondiloartrosicos degenerativos. Ha pasado más de una semana y la señora Trinidad sigue hospitalizada, sin poder iniciar operación alguna.
 
Por dicha razón, sus familiares hacen un pedido público de ayuda a las autoridades de EsSalud y exhortan a que el Hospital Cayetano Heredia mande una referencia a algún hospital que sí tenga ese equipo o, en todo caso, que le de las facilidades para que le programen la intervención quirúrgica lo antes posible.

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