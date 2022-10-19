Piura: adulto mayor con tumor en el riñón derecho necesita urgente operación

Don Manuel Mauricio Peña, de 81 años, necesita una operación urgente para que le retiren un tumor en el riñón derecho; sin embargo, hace cinco meses espera que el Hospital Regional de Piura programe la intervención quirúrgica.

Su nieto Jorge Luis Mauricio se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que se agilice los trámites de la operación, ya que su salud se va agravando.

“A mi abuelo le han dicho que tiene que operarse, pero estamos solicitando hace cinco meses una consulta para que siga el proceso y puedan llegar a operarlo, pero hasta el día de hoy nada”, explicó.

Don Manuel Mauricio y su nieto acudieron hoy al Hospital Regional de Piura, pero no encontraron cita en el servicio de Urología. Situación que preocupa al adulto mayor ante la falta de atención.

“Estamos solicitando ayuda urgente para que pueda llegar este audio a los funcionarios del Hospital Regional de Piura y del Ministerio de Salud para que puedan agilizar el tema de la consulta”, pidió Jorge Luis Mauricio.

Manuel Mauricio es natural de la ciudad de Paita, su salud se agrava con el paso de los días, tiene fuertes dolores y orina sangre, por eso invoca la pronta atención del Hospital Regional de Piura.