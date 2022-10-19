Piura: bebé recién nacido tiene cardiopatía congénita y urge trasladarla a un hospital de Lima

Madre dio a luz hace dos días

El padre de familia contó que su pareja ingresó a este hospital el pasado 22 de julio y se complicó su parto; por lo que, tuvieron que hacerle cesárea. La bebé nació hace dos días y estaba en observación por el mal que padece. Sin embargo, recién hoy, domingo 2 de agosto mandaron la referencia para que sea referida a un hospital de la capital.

Por el momento, no han recibido respuesta y ha empeorado la salud de la recién nacida; por ello, hacen una solicitud de auxilio, para que las autoridades de salud agilicen los trámites y su bebé sea llevada a un hospital limeño lo antes posible. Su vida depende totalmente de que los médicos la intervengan lo antes posible.

Cabe mencionar que en la ecografía que le hicieron a la madre salió que su hija tenía una malformación cardiaca. La bebé ni siquiera ha sido registrada por el Reniec debido a esta enfermedad que tiene. Los padres reiteran el pedido de ayuda para que sea referida cuanto antes.