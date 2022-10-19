Piura: bebé recién nacido tiene cardiopatía congénita y urge trasladarla a un hospital de Lima

La bebé se encuentra en UCI del Hospital de Apoyo II-2 Sullana | Fuente: Rotafono
José Yacila y Dina Silupu son padres de una bebé que tiene dos días de nacida. Ella se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, ubicado en la región de Piura y urge que la trasladen a un hospital de mayor complejidad en Lima.
Por dicha razón, ellos se comunicaron con el Rotafono de RPP para hacer un pedido público de ayuda, ya que el vida de la recién nacida tiene está en peligro. Y es que ella tiene cardiopatía congénita grave y en dicho establecimiento de salud no tienen los especialistas ni los materiales para realizarle la operación.
La mamá de la bebé dio a luz por cesárea hace dos días | Fuente: Rotafono
El padre de familia contó que su pareja ingresó a este hospital el pasado 22 de julio y se complicó su parto; por lo que, tuvieron que hacerle cesárea. La bebé nació hace dos días y estaba en observación por el mal que padece. Sin embargo, recién hoy, domingo 2 de agosto mandaron la referencia para que sea referida a un hospital de la capital.
Por el momento, no han recibido respuesta y ha empeorado la salud de la recién nacida; por ello, hacen una solicitud de auxilio, para que las autoridades de salud agilicen los trámites y su bebé sea llevada a un hospital limeño lo antes posible. Su vida depende totalmente de que los médicos la intervengan lo antes posible.
Cabe mencionar que en la ecografía que le hicieron a la madre salió que su hija tenía una malformación cardiaca. La bebé ni siquiera ha sido registrada por el Reniec debido a esta enfermedad que tiene. Los padres reiteran el pedido de ayuda para que sea referida cuanto antes.
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