Piura: colegio Pronoei del asentamiento humano Villa Arenas del Triunfo Etapa III colapsó tras fuertes lluvias

¿Cómo estudian los niños?

El Sr. Javier Remaycuna pidió que las autoridades vayan a la zona y colaboren con calaminas, triplay y madera para que el colegio vuelva a estar operativo. Su techo colapsó por las lluvias y su débil estructura puede caerse en cualquier momento. Por ello, dijo que sería mejor si construyen un colegio con cemento y ladrillos.

El hombre manifestó que los padres de familia decidieron alquilar un local en Villa Arenas del Triunfo para que los jóvenes puedan seguir estudiando, hasta que el colegio esté de pie nuevamente. Sin embargo, este lugar también se ha visto inundado por las lluvias.

No es el único problema que tienen los vecinos de Castilla, ya que el ciudadano manifestó que las familias de Villa Arenas del Triunfo Tallanes Etapa III no tienen luz ni agua desde hace varios meses. Con respecto al fluido eléctrico, aún no lo local totalmente y, sobre el líquido elemento, no pasan camiones cisterna desde febrero, solo moto furgonetas.