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Piura: dan cita a paciente con cáncer para que le practiquen un examen en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud

Rotafono de RPP | Desde la región Piura, Jaime Gálvez, quien padece de cáncer a la próstata, podrá realizarse un estudio importante en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima, la próxima semana, tras pedido de ayuda.
| | Laura Urbina Saldaña
Tras el pedido de ayuda, personal de EsSalud lo contactó rápidamente para programar su examen para el jueves 2 de julio.

Tras el pedido de ayuda, personal de EsSalud lo contactó rápidamente para programar su examen para el jueves 2 de julio.

Desde la región Piura, Jaime Gálvez confirmó que EsSalud le brindó una cita en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima, para que le practiquen una gammagrafía ósea, a fin de que los médicos puedan descartar cáncer a los huesos, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.  

Gracias a la difusión del caso, personal de EsSalud lo contactó rápidamente para programar su examen para el jueves 2 de julio y brindarle la atención que requiere.

El paciente de Piura, quien padece de cáncer a la próstata, expresó su agradecimiento hacia el Rotafono de RPP tras lograr obtener la atención médica que solicitaba desde el 6 de junio.

Quiero agradecer infinitamente al Rotafono de RPP. Ayer reporté que no me daban citas en el Hospital Almenara por medio de EsSalud para hacerme una gammagrafía ósea. El día de hoy a las 8 de la mañana me han llamado del Hospital Almenara para darme la cita. Increíble. Agradezco infinitamente a Rotafono, son lo máximo”, expresó.

Jaime Gálvez se atiende en el Hospital III José Cayetano Heredia de Piura. Los médicos le dieron la referencia al Hospital Almenara para que le realicen una gammagrafía ósea, es decir, una prueba de medicina nuclear que utiliza un material radiactivo para evaluar el metabolismo de los huesos, pero no podía conseguirla.  

Esta situación le preocupaba, ya que dicho examen permitirá conocer si el cáncer ha dañado los huesos. Ahora se siente aliviado, la próxima semana viajará a Lima para que le realicen el estudio médico que necesita.

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