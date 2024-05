Piura: desagüe colapsado y aguas servidas en la segunda etapa de Enace en Talara desde hace dos meses [VIDEO]

Desagüe totalmente colapsado

Marlon Amaya Ordinola y Fabiola Masías Valladares son dos personas que viven en esta parte de Enace cuyas viviendas han quedado inundadas de las aguas sucias que brotan de este desagüe. Estas aguas residuales también se encuentran en plena vía pública y el olor que bota es nauseabundo.

La ciudadana contó que las tuberías de este lugar no han recibido mantenimiento desde hace varios años y que deberían ser cambiadas porque no es la primera vez que se rompe. Asimismo, dijo que no hay pista asfaltada, solo tierra y polvo; por ello, la situación es más catastrófica de lo que es.

El señor Marlon manifestó que él y otros vecinos han llamado en varias ocasiones a EPS Grau, la empresa responsable del servicio de agua y alcantarillado, pero no han recibido ninguna respuesta positivo. Todo lo contrario, no hay ninguna advertencia o cerco en donde está el buzón.