menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piura: directora reporta que alumnos estudian en aulas de palos y triplay luego de que su colegio sufriera daños estructurales

Rotafono de RPP | En el mes de marzo y abril gran parte del colegio se hundió tras las lluvias que se registraron en la sierra de Piura.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Kathy hace un llamado al presidente José Jerí, al ministro de Educación y a los congresistas para que puedan acudir cuanto antes a la zona.

Kathy hace un llamado al presidente José Jerí, al ministro de Educación y a los congresistas para que puedan acudir cuanto antes a la zona.

Kathy Ruiz Silva se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que los 890 alumnos del colegio I.E.I. 890 de Marmas Alto, del distrito de Montero, provincia de Ayabaca, Piura, estudian en aulas de palos y triplay luego de que la estructura original de la institución educativa quedara inoperativa por los daños ocasionados por las fuertes lluvias. 

En el mes de marzo y abril gran parte del colegio se hundió tras las lluvias que se registraron en la sierra de Piura. Debido a ese motivo, una madre de familia decidió donarle por mientras un espacio en su terreno para que los estudiantes continúen sus estudios. 

“Se trasladaron a los niños a un espacio de una madre de familia de la comunidad, una abuelita. Hemos estado allí desde el mes de abril, por medidas de seguridad y prevención, hasta hoy diciembre hemos estado en el lugar pero nos han solicitado el lugar (...) ahora con ayuda de los padres se ha tenido que desbaratar ese espacio”, afirmó Kathy. 

Te recomendamos
Los Olivos: familia busca a perrita parcialmente ciega que desapareció tras huir del ruido de fuegos artificiales

Los Olivos: familia busca a perrita parcialmente ciega que desapareció tras huir del ruido de fuegos artificiales

 Cañete: familia busca a perrita chihuahua desaparecida hace 11 días

Cañete: familia busca a perrita chihuahua desaparecida hace 11 días

Hoy fue el último día de los alumnos en el terreno prestado que utilizaban como aulas. Después de hoy no saben dónde estudiarán los cerca de 890 niños de nivel inicial (3, 4 y 5 años). 

Kathy hace un llamado al presidente José Jerí, al ministro de Educación y a los congresistas para que puedan acudir cuanto antes a la zona o puedan brindar cuanto antes domos o aulas prefabricadas mientras puedan reconstruir el colegio.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
alumnos colegio Piura lluvias Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visas estudiantiles para estudiar en México

Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visas estudiantiles para estudiar en México

 Callao: reportan desabastecimiento de medicamento para pacientes que tuvieron trasplante de riñón

Callao: reportan desabastecimiento de medicamento para pacientes que tuvieron trasplante de riñón

 San Juan de Lurigancho: paciente con asma grave consigue cita en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud

San Juan de Lurigancho: paciente con asma grave consigue cita en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud

 Villa El Salvador: piden donación de sangre y plaquetas para joven ayacuchano con quistes en el hígado

Villa El Salvador: piden donación de sangre y plaquetas para joven ayacuchano con quistes en el hígado
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot