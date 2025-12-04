Piura: directora reporta que alumnos estudian en aulas de palos y triplay luego de que su colegio sufriera daños estructurales

Kathy hace un llamado al presidente José Jerí, al ministro de Educación y a los congresistas para que puedan acudir cuanto antes a la zona.
Kathy Ruiz Silva se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que los 890 alumnos del colegio I.E.I. 890 de Marmas Alto, del distrito de Montero, provincia de Ayabaca, Piura, estudian en aulas de palos y triplay luego de que la estructura original de la institución educativa quedara inoperativa por los daños ocasionados por las fuertes lluvias.
En el mes de marzo y abril gran parte del colegio se hundió tras las lluvias que se registraron en la sierra de Piura. Debido a ese motivo, una madre de familia decidió donarle por mientras un espacio en su terreno para que los estudiantes continúen sus estudios.
“Se trasladaron a los niños a un espacio de una madre de familia de la comunidad, una abuelita. Hemos estado allí desde el mes de abril, por medidas de seguridad y prevención, hasta hoy diciembre hemos estado en el lugar pero nos han solicitado el lugar (...) ahora con ayuda de los padres se ha tenido que desbaratar ese espacio”, afirmó Kathy.
Hoy fue el último día de los alumnos en el terreno prestado que utilizaban como aulas. Después de hoy no saben dónde estudiarán los cerca de 890 niños de nivel inicial (3, 4 y 5 años).
Kathy hace un llamado al presidente José Jerí, al ministro de Educación y a los congresistas para que puedan acudir cuanto antes a la zona o puedan brindar cuanto antes domos o aulas prefabricadas mientras puedan reconstruir el colegio.
