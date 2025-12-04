Piura: directora reporta que alumnos estudian en aulas de palos y triplay luego de que su colegio sufriera daños estructurales

Kathy Ruiz Silva se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que los 890 alumnos del colegio I.E.I. 890 de Marmas Alto, del distrito de Montero, provincia de Ayabaca, Piura, estudian en aulas de palos y triplay luego de que la estructura original de la institución educativa quedara inoperativa por los daños ocasionados por las fuertes lluvias.



En el mes de marzo y abril gran parte del colegio se hundió tras las lluvias que se registraron en la sierra de Piura. Debido a ese motivo, una madre de familia decidió donarle por mientras un espacio en su terreno para que los estudiantes continúen sus estudios.



“Se trasladaron a los niños a un espacio de una madre de familia de la comunidad, una abuelita. Hemos estado allí desde el mes de abril, por medidas de seguridad y prevención, hasta hoy diciembre hemos estado en el lugar pero nos han solicitado el lugar (...) ahora con ayuda de los padres se ha tenido que desbaratar ese espacio”, afirmó Kathy.

