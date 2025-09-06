Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

Pasados algunos días y realizados los exámenes correspondientes, los médicos informaron que la mujer debía ser sometida a una operación. Sin embargo, durante el periodo de espera, Luz desarrolló un cuadro de bronquitis.

Una vez superada esta afección, la familia fue notificada de que Luz presentaba un nivel bajo de hemoglobina, por lo que se solicitó la colaboración de donantes de sangre. Finalmente, los parientes lograron reunir a los donantes necesarios y, según relató Gisela, la última información que recibieron indica que lunes iban a evaluar nuevamente a su tía para reprogramar la operación.