Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

El pasado 12 de agosto, la mujer de 80 años se fracturó la cadera tras una caída. Rapidamente, fue ingresada por emergencia al Hospital Regional José Cayetano Heredia y actualmente está internada a la espera de su operación.
La última información que le brindaron a Gisela fue que el lunes evaluarían nuevamente a su tía para reprogramar la operación.

Gisela del Pilar Saavedra Esteves se comunicó con el Rotafono de RPP y realizó un pedido de ayuda para su tía Luz Amparo García Luna, quien se encuentra internada en el Hospital Regional José Cayetano Heredia, de EsSalud, ubicado en Piura, a la espera de una operación a la cadera.

El pasado 12 de agosto, la adulta mayor se cayó y se fracturó la cadera. Rápidamente, algunos vecinos auxiliaron a Luz García y la mujer de 80 años fue ingresada por emergencia del Hospital Regional Cayetano Heredia.

Pasados algunos días y realizados los exámenes correspondientes, los médicos informaron que la mujer debía ser sometida a una operación. Sin embargo, durante el periodo de espera, Luz desarrolló un cuadro de bronquitis.

Una vez superada esta afección, la familia fue notificada de que Luz presentaba un nivel bajo de hemoglobina, por lo que se solicitó la colaboración de donantes de sangre. Finalmente, los parientes lograron reunir a los donantes necesarios y, según relató Gisela, la última información que recibieron indica que lunes iban a evaluar nuevamente a su tía para reprogramar la operación.

Gisela del Pilar Saavedra hizo un llamado a las autoridades del Hospital Regional José Cayetano Heredia para que programen lo antes posible la operación de su tía, quien no cuenta con familiares en Piura. Algunos parientes han viajado desde otras ciudades para acompañarla, pero su permanencia en la ciudad es incierta debido a que aún no se ha definido la fecha de la intervención quirúrgica.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

