Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

Gisela está preocupada por la salud de su tía pues indica que no tiene muchos familiares en Piura.
Gisela del Pilar Saavedra Esteves se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia debido a que nuevamente han reprogramado la operación de su tía Luz Amparo García Luna, de 80 años, que tiene una fractura de cadera y necesita ser intervenida quirúrgicamente en Hospital Regional José Cayetano Heredia, de EsSalud, ubicado en Piura.
La adulta mayor se encuentra internada en aquel establecimiento de salud desdeel pasado 12 de agosto, tras ingresar por emergencia luego de sufrir una caída. Los médicos la examinaron y le realizaron diversos exámenes y al final indicaron que debía ser operada lo antes posible.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que Luz Amparo debía sanarse primero de una bronquitis. Pasaron los días y la mujer de 80 años logró recuperarse. Según su sobrina, al momento de programar la operación, le dijeron que primero debía buscar donantes porque tenía bajos niveles de hemoglobina.
Los doctores indicaron que debía haber un familiar para que pueda donar sangre y poder operar a la señora Amparo. Su sobrina Gisela acudió a Piura, pero cuando llegó al hospital le dijeron que la operación de su tía volvería a ser reprogramada para este 9 de setiembre.
Los familiares preguntaron si la fecha dada estaba bien porque este día hay una huelga de parte de algunos sindicatos de parte de EsSalud; sin embargo, Gisela afirmó que le dijeron que si era la correcta.
Hoy, martes 9 de septiembre, llegada la hora de la cita, la familia fue informada de que no operarían a Luz Amparo y hasta el cierre de este informe, no le han brindado una fecha exacta para la segunda reprogramación de la intervención quirúrgica de la señora.
Gisela está preocupada porque ella tendrá pronto que volver a Trujillo y solo viajó a Piura a visitar a su tía en el hospital, pues la adulta mayor no tiene hijos ni familiares cercanos.
