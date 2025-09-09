menu
Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

Rotafono de RPP | La señora de 80 años está internada en el Hospital Cayetano Heredia de Piura desde el 12 de agosto tras caerse y fracturarse la cadera, pero aún no tiene una fecha exacta para su intervención.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Gisela está preocupada por la salud de su tía pues indica que no tiene muchos familiares en Piura.

Gisela está preocupada por la salud de su tía pues indica que no tiene muchos familiares en Piura.

Gisela del Pilar Saavedra Esteves se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia debido a que nuevamente han reprogramado la operación de su tía Luz Amparo García Luna, de 80 años, que tiene una fractura de cadera y necesita ser intervenida quirúrgicamente en Hospital Regional José Cayetano Heredia, de EsSalud, ubicado en Piura

La adulta mayor se encuentra internada en aquel establecimiento de salud desdeel pasado 12 de agosto, tras ingresar por emergencia luego de sufrir una caída. Los médicos la examinaron y le realizaron diversos exámenes y al final indicaron que debía ser operada lo antes posible.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que Luz Amparo debía sanarse primero de una bronquitis. Pasaron los días y la mujer de 80 años logró recuperarse. Según su sobrina, al momento de programar la operación, le dijeron que primero debía buscar donantes porque tenía bajos niveles de hemoglobina

Familia pide ayuda para que operen a adulta mayor

Los doctores indicaron que debía haber un familiar para que pueda donar sangre y poder operar a la señora Amparo. Su sobrina Gisela acudió a Piura, pero cuando llegó al hospital le dijeron que la operación de su tía volvería a ser reprogramada para este 9 de setiembre.

Los familiares preguntaron si la fecha dada estaba bien porque este día hay una huelga de parte de algunos sindicatos de parte de EsSalud; sin embargo, Gisela afirmó que le dijeron que si era la correcta. 

Hoy, martes 9 de septiembre, llegada la hora de la cita, la familia fue informada de que no operarían a Luz Amparo y hasta el cierre de este informe, no le han brindado una fecha exacta para la segunda reprogramación de la intervención quirúrgica de la señora.

Gisela está preocupada porque ella tendrá pronto que volver a Trujillo y solo viajó a Piura a visitar a su tía en el hospital, pues la adulta mayor no tiene hijos ni familiares cercanos. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

hospital denuncia huelga EsSalud Rotafono RPP Piura
