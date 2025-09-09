Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

Gisela del Pilar Saavedra Esteves se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia debido a que nuevamente han reprogramado la operación de su tía Luz Amparo García Luna, de 80 años, que tiene una fractura de cadera y necesita ser intervenida quirúrgicamente en Hospital Regional José Cayetano Heredia, de EsSalud, ubicado en Piura.

La adulta mayor se encuentra internada en aquel establecimiento de salud desdeel pasado 12 de agosto, tras ingresar por emergencia luego de sufrir una caída. Los médicos la examinaron y le realizaron diversos exámenes y al final indicaron que debía ser operada lo antes posible.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que Luz Amparo debía sanarse primero de una bronquitis. Pasaron los días y la mujer de 80 años logró recuperarse. Según su sobrina, al momento de programar la operación, le dijeron que primero debía buscar donantes porque tenía bajos niveles de hemoglobina.

