Piura: familiares piden ayuda al Ministerio de la Mujer para trasladar a madre que fue encontrada en Colombia luego de 13 días desaparecida

¿Cómo desapareció Leidy Navarro ?



El hecho se dio el pasado miércoles 13, cuando la mujer de 27 años salió de su casa, ubicada en el caserío Nuevo Tamarindo, distrito de La Unión, indicando que había escuchado un anuncio de trabajo en una emisora local.

Leidy viajó hasta la entrada de la ciudad de Sechura para acudir a una fábrica de limpieza de conchas de abanico. Sin embargo, al llegar al lugar, la hermana cuenta que no dejaron ingresar a Leidy Navarro por no tener los implementos correctos.



Un familiar que se encontraba trabajando en la fábrica vio a Leydi en el lugar y la embarcó en un carro indicándole al conductor de la móvil que la dejara en el paradero llamado Mariposa, pero al parecer dejó a la mujer en otro lugar.

