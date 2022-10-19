menu
Piura: familiares piden ayuda al Ministerio de la Mujer para trasladar a madre que fue encontrada en Colombia luego de 13 días desaparecida

Rotafono de RPP | Los familiares de Leidy solicitaron respaldo del Ministerio del Interior y otras entidades públicas sobre el traslado de la madre de familia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Leydi Navarro ha sido diagnosticada con esquizofrenia aguda. Tiene 27 años, mide 1.55 metros, tiene tez trigueña, nariz recta, contextura delgada, cabellos y ojos castaños oscuros.

Leydi Navarro ha sido diagnosticada con esquizofrenia aguda. Tiene 27 años, mide 1.55 metros, tiene tez trigueña, nariz recta, contextura delgada, cabellos y ojos castaños oscuros.

Deysi Navarro Nizama se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que encontraron a su hermana Leidy  Navarro Nizama en Colombia luego de estar más de 13 días desaparecida tras salir de su vivienda en busca de trabajo en Sechura, Piura.

Los familiares de Deysi fueron avisados que habían encontrado a la madre de familia, la madrugada de hoy,  en el departamento de Valle del Cauca, en  Colombia, muy cerca a la frontera con Perú. Sin embargo, aún esperan la información sobre cómo traerán de vuelta a su hermana pues indican que están aguardando el reporte de Interpol.
 
“Lo que pedimos es que el Ministerio del Interior, Migraciones, ayuden con el proceso y se comuniquen con la Interpol y ver qué procede, si la Policía de Perú va al encuentro de mi prima o nosotros vamos de manera particular”, afirmó Sebastiána Marisol Sánchez Reyes, familiar de la desaparecida. 

¿Cómo desapareció Leidy  Navarro ?

El hecho se dio el pasado miércoles 13, cuando la mujer de 27 años salió de su casa, ubicada en el caserío Nuevo Tamarindo, distrito de La Unión, indicando que había escuchado un anuncio de trabajo en una emisora local.

Leidy viajó hasta la entrada de la ciudad de Sechura para acudir a una fábrica de limpieza de conchas de abanico. Sin embargo, al llegar al lugar, la hermana cuenta que no dejaron ingresar a Leidy Navarro por no tener los implementos correctos.

Un familiar que se encontraba trabajando en la fábrica vio a Leydi en el lugar y la embarcó en un carro indicándole al conductor de la móvil que la dejara en el paradero llamado Mariposa, pero al parecer dejó a la mujer en otro lugar. 

Testigos dijeron a la familia que vieron a Leidy deambular por la agencia de Gechiza en Piura, al costado de un hombre que le habría ofrecido su ayuda tras verla desorientada.

Ahora la familia también pide ayuda al Ministerio de la Mujer pues indican ser de bajos recursos y no saben si ellos tendrán que viajar hasta Colombia. Asimismo, Deysi, hermana de la desaparecida, ha tenido información de que el sujeto que se la habría llevado, está buscándola y temen por su seguridad. 

“Por favor que nos apoye la Ministra de la Mujer para hacer el traslado de mi hermana ahorita, he quedado en recibir una llamada de la policía de Colombia para saber cómo va ser los trámites de mi hermana hasta acá en Perú“, afirmó Deysi Navarro Nizama. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
madre desaparecida madre de familia Rotafono Piura Colombia Lima PNP
