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Piura: madre pide el traslado urgente de su bebé con malformación en el corazón a un hospital de EsSalud

Rotafono de RPP | El recién nacido de 16 días permanece en una clínica, pero piden que sea referido al Hospital Cayetano Heredia, de Piura, pues los gastos de atención suman más de 20 mil soles.
| | Laura Urbina Saldaña
La madre busca apoyo de EsSalud para salvar la vida de su hijo y cubrir los costosos exámenes especializados que requiere.

La madre busca apoyo de EsSalud para salvar la vida de su hijo y cubrir los costosos exámenes especializados que requiere.

Desde la región Piura, Thalia Panta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud le ayude en las gestiones para trasladar a su bebé de 16 días de nacido, con malformaciones en el corazón, de una clínica al Hospital Regional Cayetano Heredia.

Thalia Panta, del Bajo Piura, dijo que, tras sufrir complicaciones en el parto y al no haber sido afiliada en EsSalud, la familia se vio obligada a internarla en la clínica Carita Feliz de forma temporal, donde dio a luz.

Sin embargo, la estancia se ha prolongado por más de dos semanas y los gastos de la hospitalización y tratamiento del recién nacido suman más de 20 mil soles. La madre se encuentra desesperada, ya que han gastado todo el dinero que tenía con su pareja.

Thalia afirmó que, a pesar de los múltiples intentos por obtener una referencia médica, el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud le ha comunicado que no cuenta con una incubadora para atender al pequeño, según dijo Thalia Panta.

“Todos los días vamos al hospital de EsSalud con esperanza de que nos digan que ya podemos ingresar a nuestro bebé, pero nada, han pasado 16 días y no tenemos respuesta”, comentó.

La madre busca apoyo de EsSalud para salvar la vida de su hijo y cubrir los costosos exámenes especializados que requiere.

“Pedimos que nos ayudan a pasar nuestro bebé a EsSalud porque la economía ya no nos da, ya no tenemos de dónde sacar para que le den atención médica a mi bebé, por favor”, solicitó.

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Bebé con malformación cardíaca Piura Rotafono Hospital Cayetano Heredia EsSalud
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