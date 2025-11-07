Piura: madre pide traslado de su hijo de cinco años con hidrocefalia a hospital de Lima

Desde la región Piura, Angélica María Villalta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda de las autoridades de salud, a fin de concretar el traslado de su hijo de cinco años, diagnosticado con hidrocefalia, a un hospital de alta complejidad en Lima.

La señora Angélica Villalta solicita que le ayuden a conseguir una cama pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, para que su pequeño pueda acceder a una cirugía de válvula por su hidrocefalia.

El menor se encuentra internado en el Hospital de Apoyo de Sullana del Ministerio de Salud y su estado de salud es muy delicado. El establecimiento de salud piurano ha realizado la solicitud de referencia el 5 de noviembre, pero desde el INSN Breña le han comunicado que no hay camas disponibles, según precisó.

“Mi hijo se encuentra en el hospital delicado de salud y pido de todo corazón a las autoridades competentes que me ayuden a conseguir una cama en Lima, para que le puedan colocar su válvula, ya que su situación es crítica, sufre constantes neumonías”, expresó angustiada.