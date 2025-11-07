Piura: madre pide traslado de su hijo de cinco años con hidrocefalia a hospital de Lima

El niño se encuentra internado en el Hospital de Apoyo de Sullana del Ministerio de Salud y su estado de salud es muy delicado. | Fuente: Rotafono
Desde la región Piura, Angélica María Villalta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda de las autoridades de salud, a fin de concretar el traslado de su hijo de cinco años, diagnosticado con hidrocefalia, a un hospital de alta complejidad en Lima.
La señora Angélica Villalta solicita que le ayuden a conseguir una cama pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, para que su pequeño pueda acceder a una cirugía de válvula por su hidrocefalia.
El menor se encuentra internado en el Hospital de Apoyo de Sullana del Ministerio de Salud y su estado de salud es muy delicado. El establecimiento de salud piurano ha realizado la solicitud de referencia el 5 de noviembre, pero desde el INSN Breña le han comunicado que no hay camas disponibles, según precisó.
“Mi hijo se encuentra en el hospital delicado de salud y pido de todo corazón a las autoridades competentes que me ayuden a conseguir una cama en Lima, para que le puedan colocar su válvula, ya que su situación es crítica, sufre constantes neumonías”, expresó angustiada.
Denuncia presunta negligencia
Angélica María Villalta explicó que la actual salud de su hijo es consecuencia de una operación de hernia que le practicaron cuando él tenía seis meses de edad, en el 2021.
La madre de familia dijo que, durante la cirugía en el Hospital de Sullana, el niño sufrió dos paros cardíacos debido a la anestesia, lo que le dejó secuelas neurológicas graves, incluyendo parálisis cerebral, epilepsia, ceguera e hidrocefalia.
El caso se ventila en el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Sullana. El personal que intervino ha sido denunciado por el delito de lesiones culposos. “Las autoridades no han actuado y el personal médico responsable sigue trabajando”, según manifestó Angélica Villalta.
