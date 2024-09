Piura: mujer de 75 años con derrame cerebral necesita urgente atención

Julia Elena Fernández Peñaloza, de 75 años, paciente con derrame cerebral hemorrágico, natural de Sullana, en la región Piura, necesita urgente atención especializada luego de que fuera sometida a una operación en el cráneo.

Su nieta Dayana Ortiz Navarro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que desde el 28 de agosto espera que el Seguro de Salud de Policía Nacional del Perú (SaludPol) de Lima acepte la atención de la paciente en el Hospital Privado del Perú, en la sede de Catacaos, Piura, con el cual tiene un convenio.

Dayana indicó que el 7 de mayo su abuelita sufrió un accidente cerebrovascular cuando tomaba su desayuno en su vivienda en la ciudad de Sullana. Ese mismo día fue atendida de emergencia en el Hospital Privado del Perú.

En dicho establecimiento de salud le practicaron una craneotomía descompresiva para retirarle un hueso del cráneo y alojarlo en el estómago a fin de eliminar el coágulo de sangre que se había formado en el cerebro.

Además, la primera semana de julio le realizaron una traqueotomía tras complicarse su salud con una neumonía. Después de eso, le dieron de alta el 15 de julio porque el seguro de la Policía no cubría con los gastos. Desde esa fecha no es atendida por un especialista y no recibe terapia, denunció su nieta Dayana Ortiz.

Mencionó que la señora Julia Fernández se encuentra postrada en su cama, ya que el lado izquierdo de su cuerpo no puede moverse, por lo que necesita atención médica en los servicios de neurocirugía, neumología y tomografía. Además, de exámenes de sangre para saber por qué expulsa un líquido de la cabeza color verde y con mal olor.