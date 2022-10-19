menu
Piura: niño de 10 años con cáncer agresivo a los ganglios necesita ser trasladado al INEN en Lima

Rotafono de RPP | Madre de familia clama ayuda a las autoridades para que su pequeño de Piura reciba tratamiento especializado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
| | Laura Urbina Saldaña
Yaine Macalipú pide el urgente traslado al INEN de su hijo de 10 años, diagnosticado con cáncer agresivo de ganglios.
Yaine Macalipú pide el urgente traslado al INEN de su hijo de 10 años, diagnosticado con cáncer agresivo de ganglios. | Fuente: Rotafono

Yaine Macalipú Vázquez se comunicó con el Rotafono de RPP para que ayuden a su hijo de 10 años, diagnosticado con cáncer agresivo de ganglios, con el traslado urgente del Hospital Santa Rosa de Piura al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en Lima, para recibir el tratamiento que necesita.

La madre de familia expresó su preocupación, ya que la vida de su pequeño corre peligro, pues el cáncer está avanzando rápidamente, causando que su cuerpo se hinche y le filtre pus.

“Por favor, le pido a las autoridades que me ayuden. Yo necesito que mi hijo sea trasladado al INEN para que pueda ser tratado. Por el amor de Dios le suplica una madre que ya no sabe qué más hacer. Mi hijo está con oxígeno, está en cuidados intensivos”, expresó angustiada.

La señora Yaine Macalipú dijo que el hospital Santa Rosa no puede hacer más que administrar morfina y oxígeno, por eso ruega a las autoridades por ayuda, ya que la condición de su hijo se ha deteriorado gravemente y podría sufrir un paro respiratorio en cualquier momento.

Yaine comentó que el hospital Santa Rosa solicitó el 4 de agosto la referencia al INEN y al día siguiente le indicaron que no hay camas para recibir al paciente. 

