Piura: niños estudian en aulas de calaminas y palos por inconclusa obra de colegio N° 1407

Fiorela Talledo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que los alumnos de inicial y primaria del colegio N° 1407, situado en el sector de La Molina II, en el distrito Veintiséis de Octubre, provincia y región Piura, estudian en aulas improvisadas de calaminas y palos debido a que la obra de construcción del centro educativo se encuentra inconclusa.

La madre de familia dijo que la entrega del nuevo colegio estaba prevista para el 16 de marzo; sin embargo, los padres se vieron en la obligación de armar ambientes con material rústico y plástico para que los niños de 3, 4, 5 y 6 años reciban sus clases en medio de las altas temperaturas.

Ante esa situación, los padres y madres de familia piden que el alcalde y sus funcionarios de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, inspeccionen la obra de construcción que empezó en junio del año pasado y que debía entregarse el 16 de marzo.

“El colegio debió entregarse el 16 de marzo. Una semana después del inicio de clases nos dijeron que el colegio ya estaba construido. Fuimos a la municipalidad de 26 de Octubre y nos dijo el alcalde que esperemos y le dijimos que hasta la fecha nadie de la municipalidad se ha acercado a ver la obra”, afirmó Fiorela Talledo.