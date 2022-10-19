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Piura: niños estudian en aulas de calaminas y palos por inconclusa obra de colegio N° 1407

Rotafono de RPP | Madres de familia piden que el alcalde y sus funcionarios de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre y de la UGEL Castilla, en la región Piura, inspeccionen la obra de construcción que debía finalizar el 16 de marzo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Fiorella hace un llamado a la Ugel para que pueda atender cuanto antes el caso.

Fiorella hace un llamado a la Ugel para que pueda atender cuanto antes el caso.

Fiorela Talledo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que los alumnos de inicial y primaria del colegio N° 1407, situado en el sector de La Molina II, en el distrito Veintiséis de Octubre, provincia y región Piura, estudian en aulas improvisadas de calaminas y palos debido a que la obra de construcción del centro educativo se encuentra inconclusa.

La madre de familia dijo que la entrega del nuevo colegio estaba prevista para el 16 de marzo; sin embargo, los padres se vieron en la obligación de armar ambientes con material rústico y plástico para que los niños de 3, 4, 5 y 6 años reciban sus clases en medio de las altas temperaturas.

Ante esa situación, los padres y madres de familia piden que el alcalde y sus funcionarios de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, inspeccionen la obra de construcción que empezó en junio del año pasado y que debía entregarse el 16 de marzo. 

“El colegio debió entregarse el 16 de marzo. Una semana después del inicio de clases nos dijeron que el colegio ya estaba construido. Fuimos a la municipalidad de 26 de Octubre y nos dijo el alcalde que esperemos y le dijimos que hasta la fecha nadie de la municipalidad se ha acercado a ver la obra”, afirmó Fiorela Talledo.

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Piden intervención de las autoridades 

La madre hace un llamado de las autoridades y los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre y de la Unidad de Gestión Local Educativa (UGEL) de Castilla para que puedan atender el caso de los alumnos del colegio N° 1407 debido a que considera que los niños de inicial y primaria no están recibiendo las clases de forma correcta. 

Fiorella contó que su menor hijo, del primer grado de primaria, es nuevo en la institución y pensó que las aulas ya estaban culminadas. Asimismo, dijo que los niños con discapacidad física son los más afectados al no tener suficiente comodidad en estas aulas improvisadas.  

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre financia la obra de construcción del colegio con una inversión superior a los 2 millones 841 mil soles. Se trata de la edificación del cerco perimétrico de todo el plantel, tres módulos uno para inicial, otro primaria y ambientes administrativos. Patio techado, áreas recreativas y áreas verdes. 

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