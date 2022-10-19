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Piura: paciente con cataratas pide ayuda para conseguir una cita en el Hospital de Sullana

Rotafono de RPP | Mario Rolando Vásquez Romero, de 90 años, espera hace tres meses ser atendido en el servicio de Oftalmología del Hospital de Apoyo II del distrito de Sullana, en la región Piura.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Mario necesita una nueva evaluación para que el médico determine si el tratamiento contra la presión ha sido óptimo.

Don Mario necesita una nueva evaluación para que el médico determine si el tratamiento contra la presión ha sido óptimo. | Fuente: Rotafono

Mario Rolando Vásquez Romero, de 90 años, necesita una cita en el servicio de Oftalmología para que los médicos evalúen el avance de su tratamiento contra la presión ocular con el fin de que pueda ser operado de cataratas en el Hospital de Apoyo II de Sullana, en la región Piura.

Carlos Zavala Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, pues teme que su tío, diagnosticado con cataratas en ambos ojos, pierda la visión.

Él comentó que en enero de este año su tío fue atendido por los médicos y le dijeron que en dos meses debería sacar otra cita, pero no la encuentra hace tres meses.

“Ya han pasado lamentablemente tres meses y no encuentro cita para oftalmología. Él tiene presión ocular en ambos ojos. Tengo miedo de que esa catarata aumente y finalmente pueda perder la vista. O sea, es una situación en realidad delicada, no es una exageración.”, dijo Carlos.

Don Mario necesita una nueva evaluación para que el médico determine si el tratamiento contra la presión ha sido óptimo y si debe ser intervenido de manera quirúrgica, por eso hace un llamado a los funcionarios del Hospital de Sullana.

“Con el tratamiento esperemos que haya bajado la presión ocular, pero para eso tienen que revisarlo. Recurro a ustedes como última opción de ayuda para mi tío que es una persona de 90 años que ya casi no ve”, solicitó.

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Dan cita a adulto mayor 

El adulto mayor Mario Vásquez Romero, de 90 años, será atendido este lunes en el Hospital de Apoyo II de Sullana, luego de que su sobrino pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Carlos Zavala dijo que tras la difusión de caso, el Ministerio de Salud le ayudó a gestionar la consulta para su tío, quien necesita una urgente operación de cataratas.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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