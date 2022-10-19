Piura: paciente con cataratas pide ayuda para conseguir una cita en el Hospital de Sullana

Mario Rolando Vásquez Romero, de 90 años, necesita una cita en el servicio de Oftalmología para que los médicos evalúen el avance de su tratamiento contra la presión ocular con el fin de que pueda ser operado de cataratas en el Hospital de Apoyo II de Sullana, en la región Piura.

Carlos Zavala Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, pues teme que su tío, diagnosticado con cataratas en ambos ojos, pierda la visión.

Él comentó que en enero de este año su tío fue atendido por los médicos y le dijeron que en dos meses debería sacar otra cita, pero no la encuentra hace tres meses.

“Ya han pasado lamentablemente tres meses y no encuentro cita para oftalmología. Él tiene presión ocular en ambos ojos. Tengo miedo de que esa catarata aumente y finalmente pueda perder la vista. O sea, es una situación en realidad delicada, no es una exageración.”, dijo Carlos.

Don Mario necesita una nueva evaluación para que el médico determine si el tratamiento contra la presión ha sido óptimo y si debe ser intervenido de manera quirúrgica, por eso hace un llamado a los funcionarios del Hospital de Sullana.

“Con el tratamiento esperemos que haya bajado la presión ocular, pero para eso tienen que revisarlo. Recurro a ustedes como última opción de ayuda para mi tío que es una persona de 90 años que ya casi no ve”, solicitó.