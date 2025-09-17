menu
Servicios públicos

Piura: paciente pide ayuda para que puedan operarlo de un tumor en la pierna derecha

Rotafono de RPP | José García fue diagnosticado con un tumor en el 2022 y necesita una urgente intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Lambayeque.
| | Laura Urbina Saldaña
José García solicita ayuda al Ministerio de Salud para que le extirpen un tumor en el muslo derecho.

José García solicita ayuda al Ministerio de Salud para que le extirpen un tumor en el muslo derecho. | Fuente: Rotafono

Desde el distrito de Paita, en la región Piura, Diana García se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir atención médica para su esposo José García Concha, de 36 años, quien ha sido diagnosticado con un tumor en la pierna derecha y necesita una urgente operación

En agosto del 2022, José García acudió al Hospital Regional de Lambayeque, donde le practicaron una biopsia y dieron los resultados, pero hasta el momento no puede acceder a una cita para que el médico lo evalúe y ordene una intervención quirúrgica, según informó Diana García.

“Les escribo para pedirles una gran ayuda. Tengo mi esposo muy mal, él tiene un tumor en la pierna derecha ya venimos solicitando hace tres años en los hospitales para que lo puedan atender y aún nada. Soy de Piura y no contamos con los recursos económicos para hacerlo operar”, solicitó Diana.

En tanto, José García solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que le den una cita y se puedan iniciar los exámenes prequirúrgicos, a fin de que le extirpen el tumor en el muslo derecho que le impide caminar y trabajar.

“Pido de todo corazón al Ministerio de Salud para que me apoye, yo tengo un tumor en el muslo derecho. El tumor está creciendo bastante grande y me impide caminar y trabajar. Cuando yo me siento se me adormece la pierna y lamentablemente no puedo trabajar”, expresó preocupado.

El padre de familia mencionó que el costo de la operación supera los 12 mil soles, cantidad de dinero con la que no cuenta. “He tratado de ir a un particular, pero lamentablemente me dijeron que me cobraban un monto bastante alto por la cual no he podido reunir para que me puedan operar, lamentablemente no me alcanza”, precisó José García.

Paciente necesita operación Paciente con tumor Rotafono Piden ayuda para paciente Hospital Regional de Lambayeque. Piura
