Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

Diana García Montalván se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que le brindaron una cita en la especialidad de Oncología a su esposo José Eliaser García Concha, de 33 años, en el Hospital Regional de Lambayeque.

La señora contó que su pareja tendrá que acudir a este establecimiento de salud el miércoles 11 de marzo al promediar la 1.30 p. m. para que por fin puedan evaluar los resultados de las tomografías que se realizó.

“Gracias a Radio de RPP por habernos apoyado en sacar la cita de mi esposo con la especialidad de oncología, estamos muy agradecidos por apoyarnos, por fin se logró de que lo atendieran a mi esposo”, afirmó la ciudadana.