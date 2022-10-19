Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

Diana García busca una cita desde noviembre pasado para que el doctor evalúe los resultados de su esposo.
Diana García Montalván se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que le brindaron una cita en la especialidad de Oncología a su esposo José Eliaser García Concha, de 33 años, en el Hospital Regional de Lambayeque.
La señora contó que su pareja tendrá que acudir a este establecimiento de salud el miércoles 11 de marzo al promediar la 1.30 p. m. para que por fin puedan evaluar los resultados de las tomografías que se realizó.
“Gracias a Radio de RPP por habernos apoyado en sacar la cita de mi esposo con la especialidad de oncología, estamos muy agradecidos por apoyarnos, por fin se logró de que lo atendieran a mi esposo”, afirmó la ciudadana.
José Eliaser García Concha, de 33 años necesita descartar una tumoración debido a una masa de gran tamaño que tiene en el muslo de la pierna derecha y necesitaba la cita de urgencia.
Diana García busca una cita desde noviembre pasado para que el doctor evalúe los resultados de su esposo, le dé un diagnóstico y pueda iniciar un tratamiento definitivo. El último intento fue el 19 de febrero, donde Diana acudió al Hospital Regional de Lambayeque, pero no consiguió un cupo.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.