Piura: padres de familia advierten foco infeccioso cerca de colegio debido a constantes aniegos de desagüe

Carmen se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir el peligro de un foco infeccioso cerca del colegio Madre del Buen Consejo, debido a constantes aniegos de desagüe desde hace cuatro años en el caserío Coscomba, en la región Piura.
Según la madre de familia, este año la situación empeoró, debido a una mayor cantidad de aniegos en inmediaciones del colegio.
La mujer señaló que en el pasado acudía personal técnico de EPS Grau, pero recientemente ya no hay nadie que filtre y saque el agua, por lo que queda empozada.
Asimismo, denunció la presencia de mosquitos e insectos, que incomodan a los estudiantes, que también tienen que soportar los malos olores que emanan estas aguas.
“Estamos preocupados por la salud de nuestros menores, que puedan contraer enfermedades, nosotros en varias oportunidades nos hemos unido como padres de familia y hemos hecho lo que hemos podido, o sea, hacer que limpien, pero esto ya sobrepasó, ya no podemos solucionarlo, y el colegio tengo conocimiento que ya ha cursado varios documentos EPS Grau. Y no nos hacen caso”, afirmó Carmen.
La madre de familia no descarta que esta situación se desencadene a raíz de conexiones clandestinas en la zona, debido a invasiones muy cerca de la zona afectada.
Carmen hace un llamado a las autoridades de fiscalización y EPS Grau, para que respondan frente a estos constantes aniegos debido a que temen que esta situación afecte a sus hijos.
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