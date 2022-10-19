menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piura: padres de familia advierten foco infeccioso cerca de colegio debido a constantes aniegos de desagüe

Rotafono de RPP | Según una madre de familia, este año la situación empeoró, con una mayor cantidad de aniegos en inmediaciones del colegio.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La madre de familia no descarta que esta situación se desencadene a raíz de conexiones clandestinas en la zona.
La madre de familia no descarta que esta situación se desencadene a raíz de conexiones clandestinas en la zona.

Carmen se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir el peligro de un foco infeccioso cerca del colegio Madre del Buen Consejo, debido a constantes aniegos de desagüe desde hace cuatro años en el caserío Coscomba, en la región Piura.

Según la madre de familia, este año la situación empeoró, debido a una mayor cantidad de aniegos en inmediaciones del colegio. 

La mujer señaló que en el pasado acudía personal técnico de EPS Grau, pero recientemente ya no hay nadie que filtre y saque el agua, por lo que queda empozada. 

Te recomendamos
Huancayo: familia pide ayuda para encontrar a hombre que desapareció hace más de una semana

Huancayo: familia pide ayuda para encontrar a hombre que desapareció hace más de una semana

 Chorrillos: familia busca a perrito que desapareció hace casi tres meses

Chorrillos: familia busca a perrito que desapareció hace casi tres meses

Asimismo, denunció la presencia de mosquitos e insectos, que incomodan a los estudiantes, que también tienen que soportar los malos olores que emanan estas aguas.

“Estamos preocupados por la salud de nuestros menores, que puedan contraer enfermedades, nosotros en varias oportunidades nos hemos unido como padres de familia y hemos hecho lo que hemos podido, o sea, hacer que limpien, pero esto ya sobrepasó, ya no podemos solucionarlo, y el colegio tengo conocimiento que ya ha cursado varios documentos EPS Grau. Y no nos hacen caso”, afirmó Carmen.

La madre de familia no descarta que esta situación se desencadene a raíz de conexiones clandestinas en la zona, debido a invasiones muy cerca de la zona afectada.

Carmen hace un llamado a las autoridades de fiscalización y EPS Grau, para que respondan frente a estos constantes aniegos debido a que temen que esta situación afecte a sus hijos. 

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Rotafono RPP Piura aniegos vecinos colegio estudiantes
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ate: vecinos denuncian falta de agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande, Filadelfia y San Juan

Ate: vecinos denuncian falta de agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande, Filadelfia y San Juan

 Pueblo Libre: paciente con estenosis cervical pide ayuda para conseguir resonancia magnética

Pueblo Libre: paciente con estenosis cervical pide ayuda para conseguir resonancia magnética

 Chiclayo: piden ayuda para conseguir medicamentos para adulto mayor con operación de corazón

Chiclayo: piden ayuda para conseguir medicamentos para adulto mayor con operación de corazón

 Hospital de Emergencias Villa El Salvador retirará placa de titanio a mujer tras cinco años de reiterados pedidos

Hospital de Emergencias Villa El Salvador retirará placa de titanio a mujer tras cinco años de reiterados pedidos
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot