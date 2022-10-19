Piura: padres de familia advierten foco infeccioso cerca de colegio debido a constantes aniegos de desagüe

Carmen se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir el peligro de un foco infeccioso cerca del colegio Madre del Buen Consejo, debido a constantes aniegos de desagüe desde hace cuatro años en el caserío Coscomba, en la región Piura.

Según la madre de familia, este año la situación empeoró, debido a una mayor cantidad de aniegos en inmediaciones del colegio.

La mujer señaló que en el pasado acudía personal técnico de EPS Grau, pero recientemente ya no hay nadie que filtre y saque el agua, por lo que queda empozada.