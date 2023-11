Piura: padres de familia reportan falta de agua y electricidad en un colegio de Catacaos

Jenny Palacios Gutiérrez es una madre de familia cuya hija estudia en el colegio Artemio Requena, ubicado en la ciudad de Catacaos, en la región Piura. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer que esta casa de estudios no cuenta con agua ni electricidad desde hace más de un mes.

Decenas de padres de familia han salido a protestar en varias ocasiones en los exteriores de dicha casa de estudios y han exigido que se reestablezcan aquellos servicios lo antes posible. Ellos solicitan apoyo de parte de las autoridades correspondientes para que hagan las acciones correspondientes.

Los servicios básicos son esenciales para que los jóvenes puedan desarrollar sus estudios de manera adecuada. Sin embargo, no pueden hacerlo y corren el riesgo de contraer enfermedades, ya que al no tener agua no pueden asearse ni lavar sus alimentos o simplemente comer.