Piura: piden trasladar a un hospital de Lima a escolar de 13 años con tumor cerebral

Doris García se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el traslado urgente de su hija de 13 años del Hospital Santa Rosa de Piura a un establecimiento de salud de mayor complejidad en la ciudad de Lima, a fin de que la menor reciba atención especializada, luego de que se le detectara un tumor benigno en el cerebro.

La madre de familia solicita con urgencia una cama UCI en el Hospital Dos de Mayo o el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, para que su hija pueda ser operada de emergencia.

El sábado 11 de octubre, la escolar del tercer año de secundaria en el colegio San Miguel de El Faique, fue internada en el Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud, en Piura, pero ante la falta de especialistas debe ser trasladada a la capital del país.

Doris García dijo que su hija se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa, mientras espera el traslado, pero ningún establecimiento en Lima ha respondido de manera positiva ante la solicitud de referencia que enviaron el 12 de octubre.

“Mi hijita está entubada a la espera de la respuesta de un hospital de Lima, pero no hacen caso. Quiero salvar a mi hijita que no se muera, por favor”, expresó con angustia.