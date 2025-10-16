menu
Servicios públicos

Piura: piden traslado urgente de bebé con insuficiencia renal al Hospital Cayetano [VIDEO]

Rotafono de RPP | Darwin Sernaqué solicita la pronta atención de su hija de siete meses, quien requiere cama UCI con urgencia.
| | Laura Urbina Saldaña
Familia de bebé piden ayuda para su pronto traslado a Lima.
Familia de bebé piden ayuda para su pronto traslado a Lima. | Fuente: RPP

Darwin Sernaqué Anastasio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que puedan ayudar a trasladar con urgencia a su hija, una bebé de siete meses que padece insuficiencia renal, del Hospital Regional Santa Rosa de Piura al Hospital Cayetano Heredia de Lima

El padre de familia explicó que la menor requiere la atención de un hospital de mayor complejidad para que puedan practicarle la diálisis e internarla en una cama UCI para recibir un adecuado tratamiento. 

El señor Darwin mencionó que los niveles de urea y creatinina son extremadamente altos, lo que la pone en riesgo la vida de la criatura, debido a la hinchazón de sus riñones. 

Darwin Sernaqué comentó que personal de salud del Hospital Santa Rosa ha solicitado la referencia al Hospital Cayetano, pero aún no responden.

“Hoy sí o sí tienen que idealizarla. Ella tiene 7 meses y su urea está en 340 y su creatinina en 10, son niveles demasiados altos. Ya no sabemos qué hacer, señor. Sí o sí tiene que viajar hoy día a Lima con la mamá y no aceptan la referencia”, expresó con angustia.


Padre de familia pide ayuda al Ministerio de Salud.

Padre de familia pide ayuda al Ministerio de Salud. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Bebé necesita traslado bebé con insuficiencia renal Rotafono Hospital Santa Rosa Hospital Cayetano Heredia Piura
