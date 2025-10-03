Piura: reportan proyectos paralizados de agua y alcantarillado en centros poblados de Querecotillo [VIDEO]

Decenas de familias de 15 centros poblados del distrito de Querecotillo, ubicados en la provincia de Sullana, región Piura se encuentran indignados por la paralización de proyectos de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado que comenzaron en el 2014, pero no se culminaron.

Estos proyectos para que los pobladores tengan el servicio de agua y alcantarillado se detuvieron en el 2017 y desde esa fecha la gente espera una respuesta del Estado. Cabe mencionar que el plan fue gestionado por la Municipalidad de Querecotillo ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Luis Nole Barcenes es un ciudadano que vive en el centro poblado Nuevo Cautivo y se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho. El problema es que el trabajo nunca se terminó y el agua va a los tanques cada nueve o 15 días, pero está contaminada y hay presencia de lombrices, larvas o insectos.