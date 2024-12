Piura: vecinos de La Brea llevan más de 15 días sin agua y protestan para que se les reponga [VIDEO]

Problemas son reiterativos

La señora agregó que esta problemática no es nueva; todo lo contrario, es reiterativo y pasa todos los años en la época de verano. Por eso, exige que la entidad correspondiente no solo reestablezca el agua, sino que arregle el tema de raíz, para que no vuelva a ocurrir otra vez.

Cabe mencionar que la Municipalidad de La Brea compartió imágenes en las cuales se ve abasteciendo agua a los vecinos afectados. Sin embargo, hay tantas familias sin el líquido elemento que no se dan abasto; además, la gente lo que quiere es que no vuelva a ocurrir más este problema.