Servicios públicos

Piura: vecinos de Salitral reportan falta de agua hace tres semanas

Rotafono de RPP | Los pobladores advierten que consumen agua contaminada de las acequias y canales de riego debido al desabastecimiento.
| | Laura Urbina Saldaña
Vecinos del distrito piurano de Salitral reclaman agua.
Vecinos del distrito piurano de Salitral reclaman agua. | Fuente: Rotafono

Vecinos del distrito Salitral, en la provincia de Sullana, región Piura, reportan que no cuentan con agua potable desde el 24 de Julio.

Javier Zapata Cruz indicó la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau informó que hay un desperfecto en las redes de agua, situadas cerca del puente del río Chira, en Marcavelica, pero hasta el momento no se soluciona el problema.

El señor Javier comentó que, debido al desabastecimiento del suministro, los moradores de los distritos de Salitral, Querocotillo y Marcavelica consumen agua contaminada de las acequias y canales de riego, siendo perjudicial para la población. 

Los afectados criticaron que la cisterna municipal no distribuya agua y que la EPS Grau sigue cobrando recibos, amenazando con retirar medidores a quienes no paguen.

La comunidad se siente abandonada, viéndose forzada a comprar agua a cisternas privadas, por lo que solicitan que las autoridades que reparen la avería lo más pronto posible.  

“Nuestro alcalde no nos auxilia con el líquido elemento. Tenemos cisterna y solo una vez nos apoyó. El pueblo está comprando agua que no es apta para el consumo humano. Estamos abandonados”, expresaron con molestia.   

Los moradores de los distritos de Salitral, Querocotillo y Marcavelica están desabastecidos de agua potable desde el 24 de julio.

Los moradores de los distritos de Salitral, Querocotillo y Marcavelica están desabastecidos de agua potable desde el 24 de julio. | Fuente: Rotafono

