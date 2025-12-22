menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piura: vecinos de Sullana reportan mal olor de agua potable hace 10 días

Rotafono de RPP | Vecinos del asentamiento Santa Teresita piden la pronta intervención de la empresa de servicio EPS Grau, ya que no pueden consumir el agua en esas condiciones.
| | Laura Urbina Saldaña
"El agua no se puede usar ni para lavar la ropa porque queda apestando", reclamaron los vecinos. | Fuente: Rotafono

Los vecinos del asentamiento Santa Teresita en la ciudad de Sullana, región Piura,  denuncian que el agua potable presenta un color amarillento y un fétido olor a desagüe desde hace 10 días, afectando a 20 familias del sector.

“El agua de las viviendas del asentamiento humano Santa Teresita presenta un olor fétido intenso, persistente y anómalo, comparable al de aguas residuales o desagüe, lo cual constituye un indicador técnico de posible contaminación microbiológica”, se lee en un comunicado que han enviado a la EPS Grau.

La señora Grimaneza Luzardo dijo al Rotafono de RPP que los pobladores de la cuadra cinco de la calle Vichayal se ven obligados a comprar agua externa para sobrevivir, ya que el suministro actual representa un foco de enfermedades infecciosas para los niños y adultos mayores.

“Ya tenemos más de 10 días que en nuestras casas estamos recibiendo el agua potable con un olor fétido a desagüe y el olor va aumentando. El agua no se puede usar ni para lavar la ropa porque queda apestando”, expresó con molestia. 

"El agua de las viviendas del asentamiento humano Santa Teresita presenta un olor fétido intenso", dijeron los vecinos de Santa Teresita. | Fuente: Rotafono

Piden una solución de la EPS Grau 

A pesar de haber presentado reclamos formales ante la empresa EPS Grau, los vecinos lamentan la falta de respuesta y temen pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo en estas condiciones inhumanas.

“Ya hemos hecho trámites ante la empresa prestadora de servicios Grau y presentamos documentos con firmas, pero no nos hacen caso”, precisó.

Ante esta situación, los vecinos afectados exigen la intervención inmediata del personal de la EPS Grau y del alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, para que inspeccionen el suministro de agua potable y arreglen la filtración del alcantarillado en las calles y veredas.

Te recomendamos
Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

 Carabayllo: vecinos reiteran pedido de recojo de basura acumulada desde hace una semana

Carabayllo: vecinos reiteran pedido de recojo de basura acumulada desde hace una semana

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Agua con mal olor Vecinos reclaman agua en buen estado Rotafono Sullana Piura
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Carabayllo: padres piden que se reabra servicio educativo en colegio de Rosario de Jicamarca

Carabayllo: padres piden que se reabra servicio educativo en colegio de Rosario de Jicamarca

 Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

 Ate: vecinos reportan falta de alumbrado público en la Vía de Evitamiento

Ate: vecinos reportan falta de alumbrado público en la Vía de Evitamiento

 Callao: vecinos reportan que máquina de rayos X está malograda desde hace más de dos meses

Callao: vecinos reportan que máquina de rayos X está malograda desde hace más de dos meses
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot