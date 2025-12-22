Piura: vecinos de Sullana reportan mal olor de agua potable hace 10 días

Los vecinos del asentamiento Santa Teresita en la ciudad de Sullana, región Piura, denuncian que el agua potable presenta un color amarillento y un fétido olor a desagüe desde hace 10 días, afectando a 20 familias del sector.

“El agua de las viviendas del asentamiento humano Santa Teresita presenta un olor fétido intenso, persistente y anómalo, comparable al de aguas residuales o desagüe, lo cual constituye un indicador técnico de posible contaminación microbiológica”, se lee en un comunicado que han enviado a la EPS Grau.

La señora Grimaneza Luzardo dijo al Rotafono de RPP que los pobladores de la cuadra cinco de la calle Vichayal se ven obligados a comprar agua externa para sobrevivir, ya que el suministro actual representa un foco de enfermedades infecciosas para los niños y adultos mayores.

“Ya tenemos más de 10 días que en nuestras casas estamos recibiendo el agua potable con un olor fétido a desagüe y el olor va aumentando. El agua no se puede usar ni para lavar la ropa porque queda apestando”, expresó con molestia.