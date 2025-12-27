Piura: vecinos piden ayuda ante constantes aniegos de aguas servidas en Sullana

Los vecinos del asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana (región Piura), se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar los constantes aniegos que se registran en la zona, generando gran incomodidad, especialmente por los olores fétidos.

Los pobladores señalaron que estos problemas iniciaron hace aproximadamente un año. Según su versión, cuando se presentan los amigos, llaman a la empresa EPS Grau, que envía personal para resolver el problema; pero estos vuelven a suscitarse.

“Pese a los reiterados reclamos, las autoridades no han tomado medidas efectivas. Muchos vecinos presentan malestares como dolores estomacales, vómitos y dolores de cabeza, debido a los olores nauseabundos. Solicitamos el llamado urgente a las autoridades competentes y la sanción a los responsables”, afirmó el vecino.