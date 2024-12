Piura: vecinos reportan bulla y peleas en altas horas de la noche en el distrito de Castilla

Vecinos del distrito de la cuadra siete de la calle Tacna del distrito de Castilla, en la región de Piura, se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante los constantes ruidos provenientes de varios bares y peleas de clientes a altas horas de la noche.



Algunos residentes se han quejado con las autoridades locales y han solicitado que se revoque la licencia de tres restobares, pero no han tenido una respuesta favorable.

Los habitantes dijeron que esta situación se hace más peligrosa tras los violentos encuentros entre algunas personas embriagadas que salen desde un local nocturno.



“Hay un bar que hace lo que quiere, que no respeta, se orinan y hay pleitos. Hemos ido a la municipalidad y no nos hacen caso. Hemos ido a la policía tampoco y no sabemos qué hacer aquí (...) Hay niños y personas mayores, pero ellos hacen lo que quieren acá en este lugar”, explicó un vecino.



Los vecinos esperan que la municipalid de Castilla tome acciones sobre el caso y fiscalice la actividad de los locales nocturnos, pues temen por su seguridad ante los actos violentos.