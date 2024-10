Piura: vecinos reportan falta de agua desde hace días en el asentamiento Primero de Junio [VIDEO]

Compran galones



Según Manuel Camacho, ellos tienen que comprar agua y llevan sus bidones para llenar lo que la economía de cada uno pueda pagar. Cabe mencionar que cada balón cuesta 10 soles y hay casas en dónde más de cinco familiares integran un hogar.



“Hace cinco días no hay agua en este sector, acá vemos los baldes vacíos esperando el líquido elemento, ahí vemos cisternas con sus tanques para llenar el agua para cuando venga, pero es incierto, no hay un plan de contingencia, no han mandado ninguna cisterna para que pueda llenar el agua para los sectores de la población”, afirmó el vecino.



Los vecinos esperan que el agua regrese cuanto antes porque los adultos mayores y niños son los más afectados ante la falta del recursos. Asimismo, recalcan la preocupación por las últimas declaraciones del gerente general de EPS Grau tras el desabastecimiento de agua en Piura.



“De acuerdo a los informes dados por el proyecto especial Chira-Piura, con la última batimetría efectuada, solamente tenemos 14 millones de metros cúbicos en el reservorio de Poechos, que solamente alcanza para un mes de agua si es que se utiliza única y exclusivamente para uso poblacional”, dijo el gerente general de EPS Grau a RPP días atrás.