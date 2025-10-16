menu
Servicios públicos

Profesora jubilada con cáncer necesita de urgencia tomografía en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | Actualmente Alejandrina no ha iniciado con ningún tratamiento contra el cáncer pues necesita esa tomografía con contraste para saber el avance de su cáncer.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Su hija Magaly se encuentra muy mortificada pues lamenta ver a su madre con dolores cada vez más fuertes y ya prácticamente no puede sentarse.

Su hija Magaly se encuentra muy mortificada pues lamenta ver a su madre con dolores cada vez más fuertes y ya prácticamente no puede sentarse.

Magaly Bustamante se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre, Alejandrina Riega Salazar, una profesora jubilada, que se encuentra diagnosticada con cáncer rectal y necesita una tomografía con contraste en el Hospital Rebagliati.

La mujer de 74 años espera desde el pasado 4 de setiembre, una tomografía de contraste que le ordenaron en el Hospital Rebagliati al indicarle que ella sufría de un cáncer al colón.

“Hasta la fecha no la llaman de parte de una de las clínicas asociadas a Essalud.  El personal del Rebagliati indica que por ahora ellos no realizan la prueba y tiene que esperar a que la llamen. La tomografía de contraste va a determinar si el tumor  se ha ramificado o no dependiendo de ello la operan o pasa de frente a quimioterapia”, aseguró Magaly Bustamante.

Actualmente Alejandrina no ha iniciado con ningún tratamiento contra el cáncer pues necesita esa tomografía  con contraste para saber el estadio de la enfermedad. Su hija Magaly se encuentra muy mortificada pues lamenta ver a su madre con dolores cada vez más fuertes y ya prácticamente no puede sentarse.

Magaly también señala que su madre tiene citas próximas en especialidades de oncología, anestesiología, y cirugía pero todas ellas se perderán porque los doctores necesitan la tomografía para ver qué tipo de tratamiento es el que requiere.

Magaly cuenta que su madre se trataba inicialmente en el Policlínico Chincha, de EsSalud, en el Cercado de Lima. El pasado 19 de agosto, la mujer de 74 años se realizó una colonoscopia donde le hicieron una biopsia.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Rebagliati Cáncer Rotafono Lima
