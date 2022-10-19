Pucallpa: padre pide ayuda para trasladar a recién nacido con insuficiencia respiratoria a algún hospital en Lima

Franc reveló que el domingo pasado el Hospital Arzobispo Loayza de Lima aceptó la referencia, pero no pudieron trasladar a su hijo por falta de un avión. Sin embargo, el lunes le informaron que se cancelaba su traslado aéreo porque no hubo disponibilidad de camas y por la inestabilidad de salud de su bebé.

El padre de familia pide ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan trasladar cuanto antes a su bebé a algún hospital de Lima, pues teme que la salud de su hijo, quien nació a los siete meses de gestación, empeore en cualquier momento.



“Estoy muy preocupado, muy desesperado para tratar de salvar la vida de mi hijo y tratar de que nos lleven a Lima para una mejor atención. El médico me dice que cuanto más tiempo pase aquí en el hospital, se puede poner mucho peor. El bebé ha presentado sangrado en estómago y en su cerebro. Mi bebé está muy muy delicado”, expresó con angustia.

Desde el Hospital Regional de Pucallpa han enviado solicitudes de referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y San Borja, en Lima, pero aún no tienen una respuesta.