Servicios públicos

Pucallpa: padre pide ayuda para trasladar a recién nacido con insuficiencia respiratoria a algún hospital en Lima

Rotafono de RPP | El bebé se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Regional de Pucallpa, en la región Ucayali, a la espera de que un establecimiento de salud de Lima puede contar con una cama disponible.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Franc Revilla y su esposa Mercy Pedro Napoleón, llegaron desde su natal Purús hasta el Hospital Regional de Pucallpa el dos de agosto, donde estuvieron evaluando a la mamá y para el siete de agosto, le hicieron una cesárea.

Franc Revilla se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a trasladar con urgencia a su bebé de apenas de cuatro días de nacido del Hospital Regional de Pucallpa a un establecimiento de salud de Lima, debido a que padece insufiencia respiratoria y su estado de salud es delicado. 

Franc Revilla y su esposa Mercy Pedro Napoleón, de la etnia Huni kuin, llegaron desde su natal Purús hasta el Hospital Regional de Pucallpa, en la región Ucayali, el dos de agosto en un vuelo de la Fuerza Aérea. Tras la evaluación médica, el siete de agosto, le hicieron una cesárea a la madre de 31 años debido a que sufría de preeclampsia. 

“Aquí el siete de agosto, le han hecho cesárea para poder salvar la vida de mi esposa y ahorita mi bebé está en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal desde esa fecha. El doctor nos dijo está muy delicado de salud, mi bebé ha nacido con bajo peso y desde ahí estamos tratando de hacer referencia a Lima”, afirmó el padre de familia. 

Franc reveló que el domingo pasado el Hospital Arzobispo Loayza de Lima aceptó la referencia, pero no pudieron trasladar a su hijo por falta de un avión. Sin embargo, el lunes le informaron que se cancelaba su traslado aéreo porque no hubo disponibilidad de camas y por la inestabilidad de salud de su bebé. 

El padre de familia pide ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan trasladar cuanto antes a su bebé a algún hospital de Lima, pues teme que la salud de su hijo, quien nació a los siete meses de gestación, empeore en cualquier momento. 

“Estoy muy preocupado, muy desesperado para tratar de salvar la vida de mi hijo y tratar de que nos lleven a Lima para una mejor atención. El médico me dice que cuanto más tiempo pase aquí en el hospital, se puede poner mucho peor. El bebé ha presentado sangrado en estómago y en su cerebro. Mi bebé está muy muy delicado”, expresó con angustia.

Desde el Hospital Regional de Pucallpa han enviado solicitudes de referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y San Borja, en Lima, pero aún no tienen una respuesta. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

