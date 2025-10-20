Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar

Jessica cuenta que desde hace un año realiza las quejas ante el municipio de Pueblo Libre, pero los vecinos no son escuchados. | Fuente: Cortesía.
Jeessica Alejandría se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación, luego de que un paciente de una presunta casa de reposo clandestina, situada en el distrito limeño de Pueblo Libre, tratara de escapar.
La pobladora contó que ayer domingo 19 de octubre, un hombre saltó del tercer piso del local y cayó hasta la vivienda de la vecina Patricia Rosas, quien rapidamente llamó a serenazgo.
“El día de ayer, a las 5:30 p. m., un paciente se fugó y pasó por la azotea de dos casas, querían entrar a verlo en mi casa, yo llamé a fiscalización y en eso se tiró del tercer piso, cayendo en el jardín de mi tercer piso. Gracias a Dios no pasó a mayores, no se golpeó la cabeza y, según el señor administrador, no tenía nada", comentó Patricia Rosas, una de las afectadas.
Los residentes afirmaron que no es la primera y que hay casos reiterados de pacientes que se han escapado a casas contiguas.
Jeessica dijo que desde hace un año realiza las quejas ante el municipio de Pueblo Libre, pero no ha sido escuchada en la solución del problema.
“Hace un año y de manera permanente se le notifica a Alerta Pueblo Libre, pero solo indican que se le informará a fiscalización y que ellos ya saben”, precisó.
Actualmente, la Municipalidad de Pueblo Libre ha clausurado el lugar por no tener el certificado Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).
Sin embargo, Jeessica pide que las autoridades den un cierre definitivo a este lugar porque han reportado varios intentos de fuga de los pacientes y temen por su seguridad.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.