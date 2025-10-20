Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar

Jeessica Alejandría se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación, luego de que un paciente de una presunta casa de reposo clandestina, situada en el distrito limeño de Pueblo Libre, tratara de escapar.

La pobladora contó que ayer domingo 19 de octubre, un hombre saltó del tercer piso del local y cayó hasta la vivienda de la vecina Patricia Rosas, quien rapidamente llamó a serenazgo.

“El día de ayer, a las 5:30 p. m., un paciente se fugó y pasó por la azotea de dos casas, querían entrar a verlo en mi casa, yo llamé a fiscalización y en eso se tiró del tercer piso, cayendo en el jardín de mi tercer piso. Gracias a Dios no pasó a mayores, no se golpeó la cabeza y, según el señor administrador, no tenía nada", comentó Patricia Rosas, una de las afectadas.

Los residentes afirmaron que no es la primera y que hay casos reiterados de pacientes que se han escapado a casas contiguas.