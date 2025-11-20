Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su camioneta tipo van

Erick pide que haya una mayor eficiencia en los procesos de investigación policial pues no ha encontrado una solución al respecto e incluso ha sido extorsionado.



“Me sorprende que hay muchas personas que me indican que hay un proceso informal en el cual se consigue un "padrino" que intercede con los ladrones y negocian la devolución. (...) Pero básicamente es un sistema normalizado para vivir en paz con los ladrones”, finalizó.

Erick se encuentra sumamente afectado pues indica que esta camioneta era de su padre quien falleció hace pocos meses atrás por lo que la familia se encuentra mortificada.