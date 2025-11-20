menu
Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su camioneta tipo van

Rotafono de RPP | Erick Flores afirmó que hizo la denuncia policial y le aconsejaron que evite contestar las llamadas extorsivas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Erick pide que haya una mayor eficiencia en los procesos de investigación policial.

Erick pide que haya una mayor eficiencia en los procesos de investigación policial.

Erick Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y exigir máxima investigación luego de ser víctima de extorsión y le pidieran la suma de 7 mil soles para recuperar su van, la cual fue robada el pasado 15 de noviembre en el distrito limeño de Pueblo Libre. 

Al promediar la medianoche del último sábados, dos delincuente llegaron hasta el jirón Nepeña, donde uno de los implicados abrió la maletera de la van que se encontraba estacionada y luego de unas maniobras llegaron hasta los asientos delanteros y finalmente se llevaron el vehículo. 

Erick, en ese momento, no se dio cuenta del hecho pues era de madrugada, pero al amanecer no vio su van y denunció rápidamente el hecho.

“El domingo fui a la Diprove y me enviaron con un suboficial a que inspeccione las cámaras (...) Me dijeron que espere a que el caso sea elevado y me asignen un inspector para adjuntar el audio, mi caso aún no tiene a nadie en Diprove asignado, y que evite contestar las llamadas extorsivas”, afirmó el afectado. 

Erick pide que haya una mayor eficiencia en los procesos de investigación policial pues no ha encontrado una solución al respecto e incluso ha sido extorsionado. 

“Me sorprende que hay muchas personas que me indican que hay un proceso informal en el cual se consigue un "padrino" que intercede con los ladrones y negocian la devolución. (...) Pero básicamente es un sistema normalizado para vivir en paz con los ladrones”, finalizó. 

Erick se encuentra sumamente afectado pues indica que esta camioneta era de su padre quien falleció hace pocos meses atrás por lo que la familia se encuentra mortificada.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
robo extorsión Rotafono Pueblo Libre camioneta van policias denuncia policial
