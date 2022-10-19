Pueblo Libre: madre pide ayuda para trasladar a recién nacida con tumores al Instituto Nacional de Salud del Niño

Bebé prematura necesita atención con urgencia

La madre pide que su hija de 10 días sea trasladada cuanto antes debido a que teme que el estado de salud de la menor empeore. Los familiares hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que atiendan a la menor y le ayuden a vivir.

“Ella tiene un hemangioma (tumor benigno que afecta los vasos sanguíneos) y su caso es de emergencia pero la están haciendo esperar mucho a mi hija. Me dicen que no hay cama. Me dijeron (los médicos) hoy que en cualquier momento se puede reventar su hemangioma y se puede desangrar”, solicitó.

La abuela de la menor, Veronica Fallaque Roncal, afirmó que esperan que cualquiera de las dos sedes, en San Borja o Breña, del Instituto Nacional de Salud del Niño, pueda aceptar la solicitud de referencia. Mientras tanto, la menor recibe transfusiones de sangre.

"No podemos esperar más. Mi nieta tiene un tumor en el lado izquierdo del tórax. Es una niña prematura, necesita ser atendida de emergencia, por favor", exclamó.