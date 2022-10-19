Pueblo Libre: madre pide ayuda para trasladar a recién nacida con tumores al Instituto Nacional de Salud del Niño

La madre de la menor pide que su hija sea trasladada cuanto antes debido a que teme que el estado de salud de la menor empeore.
Una madre de 16 años se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hija recién nacida, quien presenta tumores en el cuerpo. La bebé se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Rosa, en el distrito limeño de Pueblo Libre, y necesita ser recibida en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja o Breña.
El pasado 16 de mayo, la menor nació a través de un parto cesárea en el Hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud. Su estado de salud es complejo debido a que nació con un tumor benigno en el tórax y otro en el brazo izquierdo.
Según la madre, durante el embarazo, no se pudo detectar que la bebé tenía estos tumores. La menor nació a los ocho meses de gestación y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Rosa recibiendo donaciones de unidades de sangre.
La madre pide que su hija de 10 días sea trasladada cuanto antes debido a que teme que el estado de salud de la menor empeore. Los familiares hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que atiendan a la menor y le ayuden a vivir.
“Ella tiene un hemangioma (tumor benigno que afecta los vasos sanguíneos) y su caso es de emergencia pero la están haciendo esperar mucho a mi hija. Me dicen que no hay cama. Me dijeron (los médicos) hoy que en cualquier momento se puede reventar su hemangioma y se puede desangrar”, solicitó.
La abuela de la menor, Veronica Fallaque Roncal, afirmó que esperan que cualquiera de las dos sedes, en San Borja o Breña, del Instituto Nacional de Salud del Niño, pueda aceptar la solicitud de referencia. Mientras tanto, la menor recibe transfusiones de sangre.
"No podemos esperar más. Mi nieta tiene un tumor en el lado izquierdo del tórax. Es una niña prematura, necesita ser atendida de emergencia, por favor", exclamó.
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