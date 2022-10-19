Pueblo Libre: paciente con estenosis cervical pide ayuda para conseguir resonancia magnética

Mauricio Antonio Angulo pide una cita en el servicio de Neurocirugía para que puedan realizarse la resonancia.
Desde el distrito limeño de Pueblo Libre, Mauricio Antonio Angulo Martínez, de 58 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Jesús María, le practique una resonancia para el tratamiento contra la estenosis cervical severa que comprime sus nervios, manteniéndolo postrado en cama con dolores insoportables en el cuello hace 20 días.
“No puedo moverme, estoy todo el día en la cama, trato de ir al hospital, pero no hacen nada, me quieren solamente poner un paliativo y me dicen que tengo que pedir cita en Neurocirugía. Estoy aguantando 20 días con el dolor”, explicó.
El paciente Mauricio Antonio Angulo pide una cita en el servicio de Neurocirugía para que puedan realizarse la resonancia, pero, según le informaron, debe esperar nueve meses para que le hagan el estudio y luego hacer los trámites para que lo operen.
“Me han dicho que necesito una resonancia que debo sacarla en cita por Neurocirugía. Un doctor de medicina miró mi tomografía y me dijo que parece estenosis cervical y debe operarse ya. Fui otra vez al neurocirujano y me dijo no hay operaciones en emergencia”, explicó.
El ciudadano solicita ayuda a los funcionarios de EsSalud para que se agilice la atención en Neurocirugía, ya que los dolores son intensos y no le permiten vivir con tranquilidad. “No aguanto el dolor un día más, necesito me operen ya, por favor. Yo no puedo aguantar más nueve meses”, manifestó.
La estenosis es el estrechamiento anormal de un conducto, vaso sanguíneo o cavidad del cuerpo. Esto dificulta el paso de líquidos o comprime nervios.
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