Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años

Un niño de 10 años, diagnosticado con talla baja extrema, espera hace más de dos años que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, le brinde el tratamiento de la hormona de crecimiento.

A través del Rotafono de RPP, Lena Sumalave Choque explicó que su hijo ha sido sometido a múltiples exámenes y consultas médicas, incluso hizo el esfuerzo de pagar un costoso examen genético enviado a España debido a que el hospital no contaba con los recursos económicos para hacerlo.

Lena Sumalave dijo que a pesar de que los resultados genéticos confirmaron la viabilidad del tratamiento, un cambio en la endocrinóloga a cargo del caso detuvo las gestiones. La profesional solicitó una junta médica para que se tome una decisión, pero hasta el momento no obtiene una respuesta, según precisó la madre.

“La junta de médicos tenía que llevarse a cabo entre noviembre y la primera semana de diciembre. Estamos desesperados porque hasta ahora no sabemos nada de la decisión de la junta médica”, expresó Lena.

La madre de familia hizo un llamado urgente a las autoridades de EsSalud para que autoricen el tratamiento de su hijo, a fin de que el menor lleve una vida saludable y se desarrolle de manera adecuada.

“Quisiera que este sea un llamado para el Hospital Rebagliati, que pudiera tener consideración de mi hijo porque lleva esperando este tratamiento dos años y medio. Quisiera pedir una pronta atención de EsSalud”, solicitó.