menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años

Rotafono de RPP | Lena Sumalave solicita a EsSalud que se agilicen los trámites para que su hijo pueda acceder al tratamiento médico, el cual espera hace más de dos años.
| | Laura Urbina Saldaña
Madre de menor de 10 años espera el informe de la junta médica.

Madre de menor de 10 años espera el informe de la junta médica. | Fuente: Rotafono

Un niño de 10 años, diagnosticado con talla baja extrema, espera hace más de dos años que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, le brinde el tratamiento de la hormona de crecimiento.

A través del Rotafono de RPP, Lena Sumalave Choque explicó que su hijo ha sido sometido a múltiples exámenes y consultas médicas, incluso hizo el esfuerzo de pagar un costoso examen genético enviado a España debido a que el hospital no contaba con los recursos económicos para hacerlo. 

Lena Sumalave dijo que a pesar de que los resultados genéticos confirmaron la viabilidad del tratamiento, un cambio en la endocrinóloga a cargo del caso detuvo las gestiones. La profesional solicitó una junta médica para que se tome una decisión, pero hasta el momento no obtiene una respuesta, según precisó la madre. 

“La junta de médicos tenía que llevarse a cabo entre noviembre y la primera semana de diciembre. Estamos desesperados porque hasta ahora no sabemos nada de la decisión de la junta médica”, expresó Lena. 

La madre de familia hizo un llamado urgente a las autoridades de EsSalud para que autoricen el tratamiento de su hijo, a fin de que el menor lleve una vida saludable y se desarrolle de manera adecuada. 

“Quisiera que este sea un llamado para el Hospital Rebagliati, que pudiera tener consideración de mi hijo porque lleva esperando este tratamiento dos años y medio. Quisiera pedir una pronta atención de EsSalud”, solicitó. 

Te recomendamos
La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

 Lima: piden ayuda para trasladar al Hospital Dos de Mayo a padre de familia afectado por metales pesados

Lima: piden ayuda para trasladar al Hospital Dos de Mayo a padre de familia afectado por metales pesados

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Tratamiento hormonal Talla baja extrema Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Los Olivos: lograron encontrar a trabajador del Tribunal Constitucional tras tres días desaparecido

Los Olivos: lograron encontrar a trabajador del Tribunal Constitucional tras tres días desaparecido

 Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

 San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

 La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot