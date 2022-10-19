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Pueblo Libre: reportan accidentes tras semáforo malogrado en la avenida La Mar

Rotafono de RPP | El último accidente se dio a las 6:45 de la mañana donde un motociclista resultó herido tras chocar contra un vehículo particular en el cruce de las avenidas La Mar con Universitaria, en el distrito limeño de Pueblo Libre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según la residente Verónica Mejía, desde hace tres días el semáforo ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria con la Mar no tiene funcionamiento.
Según la residente Verónica Mejía, desde hace tres días el semáforo ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria con la Mar no tiene funcionamiento.

Los vecinos del distrito limeño de Pueblo Libre se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que dos accidentes de tránsito han ocurrido en el transcurso de la semana a consecuencia de la avería de un semáforo, ubicado en el cruce de las avenidas La Mar y Universitaria.

El último accidente se dio hoy al promediar las 6:45 de la mañana. Un motociclista resultó herido tras chocar contra un vehículo particular. El hombre de aproximadamente 30 años estuvo acompañado de agentes de la Policía y Serenazgo hasta la llegada de la ambulancia. 

Según la residente Verónica Mejía, desde hace tres días el semáforo, situado en el cruce de las avenidas Universitaria con la Mar no funciona, lo que ocasiona que en las horas puntas la congestión vehicular aumente. 

“Hoy día sería el tercer día que estamos sin semáforo y nos indicaron que es porque no hay luz en este semáforo y es todo un bullicio y no mandan a un personal. Ayer estaba un cobrador haciendo de policía de tránsito”, afirmó Verónica.  

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Según Verónica, cuando sus otros vecinos se han comunicado con la Municipalidad de Pueblo Libre, las autoridades le indicaron que este hecho se trataría de un caso de corte de luz a cargo de la empresa Pluz Perú. 

El Rotafono de RPP se comunicó con Pluz Perú e indicaron que enviarán un equipo hasta la zona, sin embargo, adelantaron que el funcionamiento de los semáforos no es responsabilidad de Pluz; ya que las conexiones las manejan las municipalidades.

La vecina hace un llamado a las autoridades correspondientes a arreglar la avería del semáforo, pues teme que más accidentes puedan ocurrir en la zona que es altamente transcurrida debido a que hay restaurantes, un centro comercial y un gimnasio en inmediaciones de cruce de dichas avenidas. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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