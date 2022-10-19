Pueblo Libre: reportan accidentes tras semáforo malogrado en la avenida La Mar

Los vecinos del distrito limeño de Pueblo Libre se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que dos accidentes de tránsito han ocurrido en el transcurso de la semana a consecuencia de la avería de un semáforo, ubicado en el cruce de las avenidas La Mar y Universitaria.



El último accidente se dio hoy al promediar las 6:45 de la mañana. Un motociclista resultó herido tras chocar contra un vehículo particular. El hombre de aproximadamente 30 años estuvo acompañado de agentes de la Policía y Serenazgo hasta la llegada de la ambulancia.



Según la residente Verónica Mejía, desde hace tres días el semáforo, situado en el cruce de las avenidas Universitaria con la Mar no funciona, lo que ocasiona que en las horas puntas la congestión vehicular aumente.



“Hoy día sería el tercer día que estamos sin semáforo y nos indicaron que es porque no hay luz en este semáforo y es todo un bullicio y no mandan a un personal. Ayer estaba un cobrador haciendo de policía de tránsito”, afirmó Verónica.

