Puente Piedra: familia busca a perrita Kitty que desapareció hace un mes

Lizz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su perrita Kitty que se perdió el pasado 13 de septiembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.



Al promediar las 2:30 de la tarde, la perrita escapó de las rejas de su casa, situada en la calle Alhelí. Algunos testigos notificaron que la vieron por última vez en los alrededores del parque, a pocos metros de la Municipalidad de Puente Piedra.

