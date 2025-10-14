menu
Servicios públicos

Puente Piedra: familia busca a perrita Kitty que desapareció hace un mes

Rotafono de RPP | La mascota escapó de las rejas de su casa, situada en la calle Alhelí, en el distrito limeño de Puente Piedra.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Kitty es una perrita hembra, esterilizada, de un año de edad, de pelaje largo de color blanco y beige.

Kitty es una perrita hembra, esterilizada, de un año de edad, de pelaje largo de color blanco y beige.

Lizz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su perrita Kitty que se perdió el pasado 13 de septiembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.

Al promediar las 2:30 de la tarde, la perrita escapó de las rejas de su casa, situada en la calle Alhelí. Algunos testigos notificaron que la vieron por última vez en los alrededores del parque, a pocos metros de la Municipalidad de Puente Piedra. 

Características de la perrita desaparecida

Kitty es una perrita hembra, esterilizada, de un año de edad, de pelaje largo de color blanco y beige. El carácter de la perrita es bastante cariñoso con las personas que conoce. 

La familia de la perrita Kitty se encuentra preocupada por su desaparición, pue indica que Kitty no está acostumbrada a estar mucho tiempo sola. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 970 999 759. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
mascota desaparecida perrita Kitty Rotafono Lima Puente Piedra
