Puente Piedra: madre pide ayuda para que operen a su hija de tres años con hernias en la ingle

Rocío Romero Ordaz se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Ministerio de Salud le ayude a tramitar la operación de su hija de tres años, diagnosticada con hernias en ambos lados de la ingle.

Desde el distrito limeño de Puente Piedra, Rocío Romero contó que hace un mes ha intentado conseguir una cita médica para su intervención quirúrgica en el Hospital Lanfranco La Hoz del Ministerio de Salud; sin embargo, los cupos se agotan rápidamente y no ha logrado avanzar con su tratamiento.

“Soy madre de familia y principal sustento de mis cuatro hijos. Mi hija menor, Isabel Lapa Romero, de tan solo tres años, ha sido diagnosticada con hernia inguinal bilateral, una condición que requiere intervención quirúrgica. Mi mayor deseo es que mi hija pueda ser operada a tiempo y evitar complicaciones en su salud”, expresó.

La madre de familia dijo que hoy la posta médica Los Sureños en Puente Piedra le entregó el trámite de la referencia para que acuda al Hospital Lanfranco La Hoz a sacar una cita, pero debido al trabajo no ha podido hacerlo.

Comentó que su pequeña sufre constantes dolores, inflamaciones y camina con dificultades, por lo que pide pronta ayuda, ya que los médicos han retrasado su diagnóstico por falta de atención.