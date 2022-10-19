Puente Piedra: madre pide que EsSalud desafilie a su hija para que pueda ser operada de un tumor ocular

Anlly Lavajos Fernández se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que EsSalud desafilie a su hija a fin de que el Instituto Nacional de Salud de Salud del Niño San Borja, en Lima, del Ministerio de Salud, atienda y opere a su hija de un año y siete meses, quien padece de un tumor en su ojo izquierdo.

Desde el distrito limeño de Puente Piedra, la madre explicó que su hija no puede ser atendida debido a que recién en mayo tuvo que renunciar a su trabajo y al seguro de EsSalud para que su pequeña sea atendida a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Anlly está a la espera de que se desactive el Seguro Social para que puedan intervenir a su hija, ya que no posee los recursos económicos suficientes para costear un tratamiento privado.

Anlly solicita desesperadamente una intervención quirúrgica urgente para su hija de casi dos años, quien también requiere terapias especializadas para alimentarse correctamente debido a complicaciones previas en su esófago.

Por ello, hace un llamado público a EsSalud y al Ministerio de Salud para que le brinden el seguimiento médico necesario a su hija, quien también sufre otras enfermedades.

“Lo que necesito es que me ayuden con la operación de su ojito y le den el seguimiento médico necesario, ya que recientemente le ha salido otro bulto detrás de la cabecita y el tumor del ojo sigue aumentando de tamaño. Pido que me escuchen y que sea operada con urgencia porque su salud es cada día más crítica”, manifestó.