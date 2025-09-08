menu
Puente Piedra: mujer pide que le retiren catéter que pone en riesgo sus pulmones

Rotafono de RPP | Paciente de 40 años lleva tres años con un catéter en el pecho, pese a que ya culminó con su tratamiento contra la tuberculosis.
| | Laura Urbina Saldaña
Paciente lleva tres años con un catéter en el tórax, a pesar de haber culminado su tratamiento.

| Fuente: Cortesía.

Brighit Martínez, de 30 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de que un hospital del Ministerio de Salud, en Lima, pueda retirarle un catéter venoso que le fue implantado en el tórax hace cuatro años cuando seguía un tratamiento contra la tuberculosis.

Brighit comentó que en febrero del 2020 le internaron en el Hospital Hipólito Unanue y colocaron el catéter en el lado derecho por el cual le suministraban sus medicamentos, pero a pesar de haber completado exitosamente su tratamiento en 2021 y haber sido dada de alta en 2022, aún no le retiran el dispositivo.  

Brighit Martínez dijo que el catéter le causa malestar y representa un riesgo para su salud que podría comprometer sus pulmones con una infección, como le ha advertido un neumólogo, por lo que hizo un llamado para que el ministro de Salud, César Sánchez, le ayude, ya que los hospitales le indican que no hay citas, no hay cirujanos ni camas disponibles.

El neumólogo me ha dicho que puedo tener un riesgo de infección porque ya es mucho tiempo y en el catéter puede colonizarse bacterias. El catéter está cerca de mis venas y puede obstruirse”, acotó.

La paciente afirmó que hace un año acudió al Hospital Cayetano Heredia para que puedan atenderla, pero le dijeron que la iban a llamar porque no contaban con un médico especialista en tórax.

Este lunes 8 de septiembre, Brighit Martínez se trasladó al Hospital Hipólito Unanue para gestionar su atención, pero le dijeron que debe seguir el procedimiento de referencia en la posta de su jurisdicción, Laura Caller, para que puedan darle una cita en el servicio de cirugía.  


La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Pide que le retiren catéter Paciente con catéter Rotafono Minsa Puente Piedra Hospital Hipólito Unanue
