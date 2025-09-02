Puerto Maldonado: madre pide ayuda para traslado de su hijo que tiene necrosis intestinal y peritonitis

Ana Calla pide ayuda al Ministerio de Salud para que puedan referir a su hijo cuanto antes debido a que teme que la peritonitis se complique.
Ana Calla Hurtado se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hijo llamado Josemaría Vilela Calla, de 10 años, que tiene peritonitis y necrosis intestinal. Además, se encuentra internado en el Hospital II Santa Rosa en Puerto Maldonado, ubicado en la región de Madre de Dios.
El menor ingresó a establecimiento de salud con fuertes dolores abdominales. Luego, le realizaron unos exámenes, los cuales indicaban que debían realizarle una operación al menor de edad de inmediato.
Horas después, Josemaría Vilela salió de esta intervención y los médicos informaron a los padres que el niño debía ser trasladado urgentemente a un hospital de mayor complejidad.
"Recién hoy en la mañana, pasó a cirugía, y ahí es donde sale que está complicado, que había excremento por todos lados y que tiene el intestino grueso como perfora y ahora estamos en cirugía esperando la referencia, pero nos han dicho que eso demora”, detalló la ciudadana para el Rotafono.
Ana Calla pide ayuda al Ministerio de Salud para que puedan referir a su hijo lo antes posible debido a que teme que la peritonitis se complique. Ella revela que la referencia está abierta debido a que esperan que cualquier hospital en Lima pueda recibir al menor.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.