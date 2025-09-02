Puerto Maldonado: madre pide ayuda para traslado de su hijo que tiene necrosis intestinal y peritonitis

Horas después, Josemaría Vilela salió de esta intervención y los médicos informaron a los padres que el niño debía ser trasladado urgentemente a un hospital de mayor complejidad.



"Recién hoy en la mañana, pasó a cirugía, y ahí es donde sale que está complicado, que había excremento por todos lados y que tiene el intestino grueso como perfora y ahora estamos en cirugía esperando la referencia, pero nos han dicho que eso demora”, detalló la ciudadana para el Rotafono.



Ana Calla pide ayuda al Ministerio de Salud para que puedan referir a su hijo lo antes posible debido a que teme que la peritonitis se complique. Ella revela que la referencia está abierta debido a que esperan que cualquier hospital en Lima pueda recibir al menor.

